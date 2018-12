Spari in strada a Strasburgo in un mercato di Natale

Spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia. È accaduto intorno alle 20 di martedì 11 dicembre. Secondo le prime informazioni dei colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi per strada. Secondo l’AFP, l’agenzia di stampa francese, ci sarebbero un morto e alcuni feriti ma non ci sono state ancora fonti ufficiali a conferma.

La prima conferma ufficiale, insieme alle tante testimonianze che sono state rilanciate su Twitter, è arrivata dal sindaco di Strasburgo Alain Fontanel che ha parlato di spari nel centro cittadino:

Fusillade ds le centre https://t.co/m5uxwOlunh Strasbourg.

Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation. — Alain Fontanel (@AlainFontanel) 11 dicembre 2018

Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner sta seguendo la situazione dal centro di controllo del Ministero degli Interni. proprio dal dicastero è stato diffuso il messaggio che per le strade della città di Strasburgo era in corso un “serio evento di pubblica sicurezza” e gli abitanti sono stati invitati a rimanere a casa.

Arrivée de plusieurs ambulances de pompiers #strasbourg pic.twitter.com/5pSfGHnc2s — VIth Republic Jedi (@DJ_Ricco) 11 dicembre 2018

In questi giorni è in corso anche la sessione plenaria del Parlamento Europeo e sono molti gli eurodeputati italiani che stanno riportando informazioni sulla sparatoria. Tra questi Marco Affronte, ex M5s:

Colpi di arma da fuoco a #Strasburgo

Ho visto due donne a terra. Ora sono riparato con altre persone in un cortile. Ci hanno fatto entrare perché la polizia bloccava ogni spostamento sia a piedi che in auto.#Strasbourg — marco affronte (@marcoaffronte) 11 dicembre 2018

