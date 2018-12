È morto Antonio Megalizzi, l’italiano colpito nell’attentato di Strasburgo

Non ce l’ha fatta Antonio Megalizzi, il giornalista radiofonico di Tento colpito nell’attentato di Strasburgo di martedì 11 dicembre.

Salgono così a quattro le vittime, colpite dalla follia omicida di Cherif Chakatt, individuato dalla polizia giovedì sera e morto in seguito al blitz delle teste di cuoio francesi nel suo quartiere poco lontano dalla città alsaziana.

Antonio Megalizzi, 29 anni (stessa età dell’attentatore) era stato colpito alla testa da un colpo di arma da fuoco ed era entrato in coma. Ricoverato in rianimazione presso l’ospedale di Hautepierre della città francese, le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Un proiettile lo aveva raggiunto alla base del cranio, molto vicino al midollo spinale. I medici lo avevano definito non operabile.

Era arrivato a Strasburgo domenica 9 dicembre per seguire l’assemblea plenaria dell’Europarlamento. Famiglia calabrese, viveva a Trento: dopo l’università a Verona si era specializzato in studi internazionali all’università di Trento e stava seguendo un master sulle istituzioni europee.

Lavorava per Europhonica, un progetto radio legato al mondo universitario.