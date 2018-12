Babbi Natale ed Elfi in giro per la città nel weekend prima di Natale

Natale è alle porte: mancano pochissimi giorni per la festa più amata dai bambini.

Varese Xmas Village, il Natale per le vie del Centro di Varese organizzato da La Stube di Luca Tonidandel con il supporto di Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di Varese, partner nella comunicazione Comunicandoti e con il patrocinio del Comune di Varese, ha in programma delle iniziative anche per questi ultimi giorni d’attesa.

Sabato 22 Dicembre dalle 15.30 alle 17.00, tutti i Babbi Natale della città sono chiamati a ritrovarsi alla pista del ghiaccio in Piazza Montegrappa per una pattinata insieme.

Sempre sabato tra le 16.00 e le 19.00, gli zampognari passeranno per le vie del centro inondandole con le loro tipiche melodie natalizie.

Venerdì 21 e domenica 23 sarà il turno di simpatici elfi, piccoli aiutanti di Babbo Natale, che gironzoleranno per la città distribuendo golose sorprese ai più piccoli.