Bagno di folla per Laura Pausini, accolta sabato 15 dicembre da migliaia di fan in piazza Duomo, a Milano. Dal terrazzino del Mondadori Megastore, dove si è affacciata intorno alle 16.15 dopo il red carpet, la cantante ha ringraziato l’Italia e ha augurato Buon Natale. Poi si è esibita presentando live tre brani in acustico, accompagnata da Paolo Carta e Nicola Oliva: “Non è detto”, “Frasi a metà” e “Il coraggio di andare”. (Le Foto sono di Raffaele Della Pace)

Grazie Milano #piazzaduomo!

Incontrarvi e cantare con voi 25 mila è stato un sogno!

Ci vediamo stasera (domenica) a @chetempochefa insieme al mio amico @BiagioAntonacci #fattisentireancora #laurapausini

photo @marcopiraccini1 pic.twitter.com/8tweQvquyJ — Laura Pausini (@LauraPausini) 16 dicembre 2018

Per la seconda volta in un anno Laura Pausini si prende la testa della classifica degli album più venduti della settimana, con la nuova edizione di “Fatti sentire”