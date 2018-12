Bordignon fa 13: titolo italiano nei 69 Kg

Tredicesimo titolo italiano assoluto per Giorgia Bordignon, la 31enne di Arsago Seprio che è da anni una delle più forti azzurre nel campo del sollevamento pesi.

L’atleta delle Fiamme Azzurre ha vinto senza grossi problemi il campionato italiano al limite dei 69 Kg, gara che si è disputata (insieme a tutte le altre categorie) al PalaCannizzaro di Caltanissetta.

La varesina, trapiantata in Puglia, ha concluso la prova tricolore con un totale di 195 Kg sollevati: una somma che deriva dai 90 dello strappo e dai 105 dello slancio. Valori troppo lontani per tutte le avversarie: il podio è stato completato da Elisa Mariani (174 Kg) e da Yuljia Denysiuk (172).

Con gli assoluti di Caltanissetta si chiude un anno denso per Bordignon, che dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016 (fu sesta) punta ora a concedere il bis a Tokyo tra meno di due anni.