Il burattinaio artista: Chicco Colombo in mostra a Gallarate

Inaugura sabato 8 dicembre alle ore 18.30 presso il Civico 3 di Gallarate la mostra “Pesci e Cavalli”con le opere di opere di Chicco Colombo realizzate dal Giugno 2018 ad oggi. Si tratta di acrilici di diverse dimensioni che propongono pesci di lago e immaginari uniti a cavalli fantastici e ironici.

Il perché di questo binomio non è chiaro neppure all’artista che Rodarianamente ci invita a giocare con un “binomio fantastico” alla invenzione di storie probabili che prendono le mosse dal lavoro creativo che Chicco Colombo fa da attore e burattinaio.

Intensa e proficua l’attività pittorica di questi mesi grazie anche all’atelier en plein air che Chicco ha aperto questa estate presso il lido di Cazzago Brabbia.

Atelier frequentatissimo da curiosi e interessati all’arte di Chicco Colombo che ha visto l’artista al lavoro in diretta per quasi tutte le domeniche estive. Non solo pittura a Gallarate al Civico 3 (via Pretura 3), ma tante attività illustrate da Betty Colombo immancabile partner artistica. Il programma è destinato ad adulti e bambini con attività serali e pomeridiani. Primo appuntamento martedì 11 dicembre alle ore 18.00 con Racconti brevi inventati con il pubblico direttamente sul posto martedì 11 dicembre ore 18.

per informazioni : tel 3933315016

mail: arteatrovarese@gmail.com

Orari della mostra da 8 al 24 dicembre

Martedi – 17.30 – 22; Mercoledì 15-22; Giovedi 15 – 22; Venerdì 17.30 – 22; Sabato 9.30 -13/15 – 22; Domenica 9.30 -13/15-22