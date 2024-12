Borse di studio del Comune di Gallarate, dal 16 dicembre si può presentare la domanda

Aperto a Gallarate il bando per le borse di studio per studenti meritevoli: dal 16 dicembre sarà possibile fare domanda per le borse di studio destinate agli studenti delle scuole medie e superiori di Gallarate. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre e le informazioni dettagliate saranno disponibili sul sito del Comune.

«In totale, sono previste 167 borse di studio per premiare l’eccellenza scolastica» dice l’assessora all’Istruzione, Claudia Mazzetti. Per gli studenti delle scuole medie, il requisito richiesto è una valutazione di 9, 10, 10 e lode.

Per gli studenti delle superiori, invece, è necessario aver conseguito una valutazione di 100 o 100 e lode all’esame di maturità.

Claudia Mazzetti sottolinea l’importanza della continuità di questa iniziativa: «L’importo complessivo delle borse di studio si aggira intorno ai 28mila euro. È una manovra a cui teniamo particolarmente perché premia chi si è distinto nello studio e rappresenta un incentivo a proseguire con lo stesso impegno nel successivo ciclo scolastico».