Spray urticante nella sala scommesse a Gallarate, intervengono 118 polizia e vigili del fuoco

Ambulanza, polizia e vigili del fuoco mobilitati a Gallarate, pochi minuti dopo le 18, per un episodio ancora da chiarire: qualcuno ha spruzzato una grande quantità di spray urticante all’interno della sala scommesse Sisal di Corso 25 aprile, nei dintorni della stazione FS .

I vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento del Sempione di Busto-Gallarate hanno dovuto persino far ricorso agli autorespiratori per entrare all’interno dei locali, per avviare la bonifica (nella foto).

Un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate è intervenuta per prestare soccorso a due persone che accusavano sintomi da intossicazione (non sono gravi).

Sul posto anche la polizia di Stato con la Volante.

Dalle prime verifiche viene escluso che l’episodio sia legato a tentativi di furto o rapine.