Caldaro troppo forte: Mastini settimi. Ora c’è la Coppa

Niente da fare nell’ultimo impegno della prima fase di campionato per i Mastini, illusi da una rete di Vanetti per il momentaneo 1-0 e poi sconfitti in casa dalla capolista Caldaro che si conferma numero uno del ranking della Italian Hockey League.

3-1 il punteggio finale per i “Lucci” altoatesini e settimo posto al termine del doppio girone per i gialloneri, una posizione quasi certa fin dalla vigilia dopo il “treno perso” ad Appiano quando il Varese venne rimontato negli ultimi istanti e battuti all’overtime (dai 3 punti possibili a uno solo incamerato). Il sesto posto avrebbe comunque cambiato poco: i Mastini ora affronteranno il Qualification Round con tre posti in palio per i playoff che però sono assolutamente alla portata della squadra di Da Rin.

Piuttosto, Franchini e compagni si devono interrogare su alcuni risvolti del match non troppo positivi a partire da un powerplay avarissimo, con zero reti segnate su otto tentativi. Vero anche che i gialloneri hanno dovuto far fronte a diverse assenze (Bertin, Cesarini, Teruggia e Odoni) che hanno costretto Da Rin a rimescolare le carte e le linee.

La partita si è “inceppata” sullo 0-0 del primo periodo con Menguzzato attento a difesa della gabbia e un Varese volenteroso ma poco incisivo. I gialloneri però, dopo una superiorità non sfruttata, sono passati in vantaggio con Vanetti, abile a finalizzare una serie di attacchi dei padroni di casa: tocco ravvicinato dal basso verso l’alto e Andergassen battuto (22′). Il vantaggio dei Mastini è durato 11′ nei quali i Lucci hanno alzato notevolmente la pressione (bene Menguzzato): alla fine però Sullman ha pareggiato sfruttando proprio una rara incertezza del goalie di casa.

Le occasioni non sfruttate dal Varese nel finale del terzo centrale hanno così apparecchiato la tavola al Caldaro che dopo il secondo intervallo ha messo la freccia con Ross Tedesco, autore nel finale anche del definitivo 3-1.

ORA LA COPPA

Il PalAlbani però tiene il ghiaccio in fresco perché sabato 29 (ore 18,30) si gioca la sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. A Varese arriverà un Bressanone con il dente avvelenato per via delle due sconfitte subite per mano dei gialloneri in campionato. I Falcons hanno chiuso la prima fase di IHL in quinta posizione assicurandosi così i playoff, stimolo in più per i Mastini che non fanno mistero di voler proseguire il proprio cammino in Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato, ci si rivedrà con l’anno nuovo. Anche il match di coppa sarà trasmesso da Radio Village; in pista dirigeranno i signori Lottaroli e Volcan, stessa coppia che ha arbitrato il match con il Caldaro.

MASTINI VARESE – CALDARO ROTHOBLASS 1-3

(0-0; 1-1; 0-2)



RETI: 22’59” Vanetti (V), 33’02” Sullmann (C – Tedesco, Wieser); 40’56” Tedesco (C), 58’34” Tedesco (C – Wieser)

VARESE: Menguzzato (Masini); Papalillo, Barban, Belloni, Lo Russo, E. Mazzacane, Cortenova, Grisi, F. Borghi; Perna, Franchini, Vanetti, Andreoni, M. Mazzacane, Sorrenti, P. Borghi, Bettiati, Di Vincenzo, Privitera, Raimondi. All.: Da Rin.

ARBITRI: Lottaroli e Volcan (Bassani e Brambilla).

NOTE. Penalità: V 8′, C 20′. Superiorità: V 0-8, C 0-2. Spettatori: 297.

IHL – CLASSIFICA (Fine prima fase)

Caldaro 43; Merano 35; Appiano 31; Pergine, Bressanone 30 // Valdifiemme 29; VARESE 24; Ora 18; Alleghe, Como 15.