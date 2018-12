Caronnese, un girone di andata da “grande”

È stato un girone di andata molto buono quello della Caronnese. Il resoconto al giro di boa del campionato non può che essere positivo per i rossoblu che nelle prime 17 giornate di campionato hanno conquistato la bellezza di 36 punti, alle spalle solo di due corazzate come Mantova (44 punti) e Como (42). Corno e Co. condividono la terza piazza con la Pro Sesto, mentre il Rezzato è staccato di un punto.

Dopo un inizio un po’ a singhiozzo, con la sconfitta interna contro il Rezzato e quella più dolorosa a Sondrio, la Caronnese ha infilato un filotto di otto gare positive, con ben sette vittorie. Il 2018 si è chiuso con la sconfitta al “Sinigaglia” contro il Como nello scontro d’alta classifica.

Tanti i protagonisti della prima parte di annata biancoblu, partendo da capitan Federico Corno, come al solito trascinatore con i suoi 7 gol in appena 12 presenze. Aspettando il rientro di Marco Massaro, alle prese con un grave infortunio, 7 reti le ha realizzate il giovane attaccante Filippo Pittarello. Importanti gli apporti anche di Michele Villanova – 5 gol – e Luca Piraccini, che ha gonfiato la rete in tre occasioni.

Anche il reparto difensivo ha offerto ottime prestazioni: con 16 gol subiti, la retroguardia rossoblu è terza dietro a Como (12) e Mantova (13).

Il 2019 della Caronnese si aprirà con l’insidiosa trasferta di Pontisola il prossimo 6 gennaio, subito una sfida da non sbagliare per i ragazzi di mister Mazzoleni, che vogliono continuare a fare la “grande”.