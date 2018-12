Una cartolina di Natale da Malpensa

Domani, all’aeroporto di Milano Malpensa si celebra il giorno di Santa Lucia con una particolare iniziativa e uno speciale annullo filatelico: l’occasione è per giovedì 13 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 14.30 alle Partenze del Terminal 1.

Con questa iniziativa Poste Italiane e Sea promuovono il valore magico della scrittura rievocando il gusto e il piacere di inviare un augurio natalizio su una cartolina tematica spedita dall’aeroporto per destinatari di tutto il mondo. Presso il servizio temporaneo oltre alle particolari pubblicazioni dedicate al Santo Natale si potranno acquistare i tradizionali articoli filatelici di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti, le più recenti emissioni di carte valori.

Nei sessanta giorni successivi all’evento, l’annullo sarà depositato presso lo sportello filatelico di Busto Arsizio in via Mazzini 9 al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma.