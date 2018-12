Il Comune sfratta il Forum studenti: ragazzi senza spazio per studiare

“L’aula studio chiude”. Inizia così la nota del Forum studenti Saronno che sulla propria pagina Facebook spiega come negli ultimi giorni il Comune abbia lasciato senza spazio per studiare decine di ragazzi saronnesi.

Ma cosa è successo esattamente? Il Forum lo spiega nel dettaglio: “Purtroppo, dopo quattro anni a Spazio Anteprima, e quasi due anni tra Sala Nevera di Casa Morandi e Scuola Aldo Moro, siamo costretti ad interrompere bruscamente il nostro servizio. Ci hanno detto che la saletta della scuola Aldo Moro non sarà più utilizzabile da alcun gruppo o associazione perché dichiarata inagibile, mentre l’uso dell’auditorium sarà disponibile solo per conferenze, incontri, spettacoli e riunioni”.

Una notizia che ha lasciato senza parole i giovani: “Siamo molto rattristati dal fatto che al momento non ci siano spazi comunali in grado di soddisfare le nostre esigenze. L’aula è sempre stata un luogo aperto, pensato dai suoi membri come un servizio gratuito e di volontariato gestito da studenti per gli studenti, un luogo il più possibile inclusivo con la sola finalità di fornire un ambiente favorevole allo studio”

“Adesso siamo alla ricerca di un nuovo spazio – concludono nella nota – dove dare continuità alla nostra attività di aula studio, con l’intento di garantire a tutti i saronnesi e agli abitanti della zona un servizio gratuito e fruibile il prima possibile”.