Il Coro Penna Nera racconta una storia di Natale

Come ogni anno, il Coro Penna Nera si esibirà per il consueto Concerto Natalizio che si terrà presso il Teatro Condominio “Vittorio Gassman” di Gallarate alle 21 di sabato 22 dicembre.

Non un semplice concerto ma uno spettacolo dal titolo “Armi a terra, è Natale”

È ispirato è alle “tregue di Natale” che di tanto in tanto, sul fronte, si stabilivano tra nemici.

“Due fronti. Due soldati. La notte della Vigilia di Natale del 1917. Due attori e il Coro Penna Nera al completo che, attraverso la stilografica di Lorenzo Canziani e la brillante direzione del Maestro Fabio Zambon, vi accompagneranno nella magia del Natale in modo originale e travolgente.

Il tutto immerso in una scenografia imponente dagli innumerevoli effetti scenici, i costumi d’epoca e diversi dettagli ricostruiti con precisone dai nostri stessi coristi.

Un format non nuovo al Penna Nera che vuole chiudere l’anno del Centenario della fine della Grande Guerra con un messaggio di speranza e pace. Passo che accompagna il Coro ANA di Gallarate nel 2019, anno in cui festeggerà i 60 anni di passione canora e tradizione alpina.

È possibile (e consigliabile) riservare il posto in teatro attraverso i seguenti canali:

Cell. 393 9048399

mail: info@coropennanera.it

Facebook: coropennanera

o di persona presso la nostra

Sede di Via Tenca 19 a Gallarate:

Martedì e venerdì dalle 21 alle 23

Sabato 15 dalle 15 alle 18