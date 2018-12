Cosa troveranno i bambini sotto l’albero? I giochi più venduti

Cosa troveranno i bambini sotto l’albero di Natale? Di sicuro a Varese tanti Gormiti, e comunque meno di quelli desiderati visto che gli scaffali dedicati alla fortunata serie di cartoni animati sono vuoti da giorni, sia nei grandi centri commerciali che nei negozi specializzati.

GORMITI

Una passione, quella per gli eroi degli elementi, nata 13 anni fa da una linea di giocattoli lanciata da Giochi Preziosi e che ha bruscamente invertito la parabola discendente questo autunno, con il lancio della nuova serie tv, trasmessa dai canali Rai dedicati ai più piccoli.

E i bambini, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, ne sono entusiasti, tanto da costringere Babbo Natale a saccheggiare i negozi. Gettonatissime le action figure per i maschietti, mentre ad affascinare le bimbe sono soprattutto i braccialetti dei super eroi.

Da oltre una settimana all’Iper di viale Belforte lo scaffale dedicato è occupato da altri giocattoli. E tracce dei Gormiti si sono perse da giorni anche al Toys, mentre alla Giocheria rimangono solo una manciata di personaggi, ma della vecchia serie. Gormiti difficili da recuperare anche al Centro commerciale di Arese, mentre nello shopping online i prezzi lievitano: fino a 20 euro in più rispetto al mese scorso per la Torre degli elementi.

Agli aiutanti di Babbo Natale non resta che ripiegare sulle bustine dell’edicola, quelle sì, ancora disponibili, ma chiuse e non trasparenti. Sperando che la sorte regali proprio il supereroe prescelto.

I PIÙ VENDUTI

Tra i giocattoli del momento più venduti ci sono poi le bamboline Lol, fenomeno esploso lo scorso anno e che per Natale 2018 si propone con l’effetto sorpresa di coloratissime e luccicanti confezioni chiuse. A ruba anche Dobble, il gioco di carte “rotonde”, nelle sue varie declinazioni, (dai 6 anni in su), arrivato ad essere il più venduto di Amazon nella categoria giocattoli.

Benone tra i giochi in scatola alcuni dal sapore “vintage” come Twister, Monopoli (venduto in diverse versioni) e Cluedo, mentre continua il successo di Dixit (per i più grandi), con la nuova edizione. Sempre gettonatissimi anche bambole, casette e accessori di Barbie e le costruzioni Lego: soprattutto la serie City per i maschietti, Friends per le bimbe.

Discorso a parte meritano poi videogiochi, dove a riscuotere maggiori successi è la Play station 4, che doppia Nitendo. Al terzo posto la Wii.