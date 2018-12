Doppio open day per la scuola elementare di Giubiano

Per offrire più occasioni alle famiglie di entrare in contatto con la vita quotidiana della scuola, l’open day della scuola primaria Giuseppe Parini di Giubiano (Istituto Comprensivo Varese 4), si terrà in due date: mercoledì 12 dicembre 2018 dalle 15.15 alle 16.45 e martedì 8 gennaio 2019 dalle 10.30 alle 11.30.

Durante le visite al plesso di via Bixio genitori e bambini potranno accedere agli spazi dove si svolgono le lezioni e le attività di arte, musica ed inglese, con docenti esperti. Anche l’Educazione fisica è affidata a insegnanti specialisti, in collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio.

Ogni aula è dotata di una LIM per accompagnare le attività didattiche con supporti multimediali ed approfondire i vari argomenti trattati. “La didattica proposta dagli insegnanti è attiva e sempre attenta alle esigenze del bambino – afferma la coordinatrice Fernanda Giuliani – vengono proposte attività di aiuto allo studio e all’apprendimento della lingua italiana per bambini stranieri o con particolari difficoltà”.

Tutti i giorni è possibile usufruire dei servizi parascolastici (mensa e doposcuola).

Il venerdì si svolge il “Frutta day”, con merenda sempre a base di frutta nell’ottica di una particolare attenzione alla educazione alimentare dei bambini.

Nell’ambito del progetto regionale “Scuola che promuove salute”, di cui l’Istituto Varese 4 è capofila, si propongono attività laboratoriali indirizzate ad avvicinare i bambini all’acquisizione di abilità sociali importanti per una convivenza civile a scuola e nella vita.