Due ex della Pallacanestro Varese sono morti a breve distanza

Per uno scherzo del destino, nel giro di poche ore, sono deceduti due ex giocatori della Pallacanestro Varese, entrambi americani. Si tratta di Eric Anderson (scomparso domenica), di appena 48 anni, e di Tim Bassett che di anni ne aveva 67 e che è morto ieri, lunedì 10 dicembre.

Bassett – un’ala forte di 2,03 nativa di Washington – arrivò a Masnago dopo una lunga e solida carriera professionistica negli States dove aveva giocato sia in ABA (la lega allora concorrente della NBA), sia nella stessa NBA. Ingaggiato da Varese nell’estate 1980 disputò due stagioni in maglia Turisanda e Cagiva, le prime dopo la fine del grande ciclo legato alla famiglia Borghi.

Malato da tempo di un tumore osseo, in favore di Bassett era stata aperta pochi mesi fa una sottoscrizione per permettere all’ex giocatore di sostenere le ingenti spese mediche di cui aveva bisogno.

Più breve invece la militanza varesina di Eric Anderson, uno che si era fatto le ossa nei celebri Hoosiers, la squadra NCAA dell’Indiana allenata dal mitico coach Bobby Knight che lo ha ricordato nel tweet sottostante. “Eric il rosso” arrivò a Varese sul finire della stagione 1995/96 per sostituire l’infortunato Petruska – pur non essendo un centro, piuttosto un’ala forte – nella Cagiva di Rusconi. Una squadra che, già priva di Pozzecco (anch’esso gravemente infortunato a inizio anno) riuscì comunque a chiudere quarta la stagione regolare per poi arrendersi nei quarti di finale playoff alla Stefanel Milano, poi scudettata.