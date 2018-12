Edilizia Varese: forum&listino prezzi opere compiute

Un settore che, dopo le pesanti difficoltà del decennio precedente, negli ultimi dodici mesi ha retto l’urto: secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio, l’edilizia varesina si è attestata su circa 10.300 imprese e 20mila addetti, considerando le attività di costruzione vera e propria, quelle di preparazione dei cantieri e i lavori di rifinitura e allestimento impianti.

Un ambito che, indubbiamente, contribuisce in modo significativo allo sviluppo del sistema economico del nostro territorio, a cui sarà presto dedicato un momento d’approfondimento. Venerdì 14 dicembre, nelle sale di MalpensaFiere a Busto Arsizio, con inizio alle 9 si svolgerà l’edizione 2018 del Forum Edilizia: su input della Camera di Commercio, delle Associazioni di Categoria e degli Ordini e Collegi Professionali, tutto il mondo delle costruzioni vivrà una giornata di analisi e riflessioni. Sarà l’occasione per parlare dell’innovazione in edilizia con il progetto “CQ-Costruire in Qualità”, illustrato dal direttore provinciale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili Juri Franzosi, ma anche dei nuovi modelli di industria circolare, con l’intervento di Luisa Minoli dell’Unione degli Industriali della provincia di Varese, della responsabilità del professionista nella direzione lavori, con relazioni a cura dell’Ordine degli Architetti della provincia di Varese, e della mediazione quale strumento di risoluzione delle controversie negli appalti: qui interverranno Lucia Cardani e Fausto Alberti, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Varese. Non solo, perché al pomeriggio sono previsti altri momenti di approfondimento di carattere tecnico-specialistico: tra questi, quelli dedicati alla riqualificazione energetica e alle opportunità di finanziamento degli interventi in edilizia, entrambi a cura dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati con Carlo Castoldi e Mario Tramontin, e quello in cui si parlerà del nuovo regolamento regionale sull’invarianza idraulica e idrogeologica, con l’analisi affidata a Maurizio Giroldi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese.

Durante il Forum Edilizia, a MalpensaFiere ci sarà anche l’opportunità di conoscere i contenuti dell’ormai tradizionale “Listino Prezzi Informativi Opere Compiute in Edilizia”, quello edito per l’anno 2019 e basato sulla rilevazione effettuate nell’ultimo semestre. La pubblicazione, disponibile anche online, è stata come di consueto realizzata dalla Camera di Commercio, mettendo a disposizione di imprese, associazioni di categoria e consumatori, professionisti ed enti pubblici i prezzi delle opere compiute e dei materiali per l’edilizia: un passaggio importante sulla via della trasparenza e della miglior conoscenza del mercato.

Grazie al lavoro svolto dagli esperti segnalati dalle associazioni di categoria, è stato aggiornato uno strumento utile a tutti coloro che devono fare i conti, ad esempio, con la sistemazione dell’impianto elettrico o idraulico di casa e con la costruzione di strutture edili: il semplice muretto come l’intera abitazione. Nella sezione “Il mio paniere” del portale web è poi possibile costruire e consultare un listino personalizzato con i prodotti di interesse. Non solo, perché nello stesso sito c’è la possibilità di cogliere l’utilità del computo metrico: uno strumento “facile” per scoprire se in edilizia il prezzo è “giusto”.

Tra le novità dell’ultima edizione del “Listino Prezzi Informativi Opere Compiute in Edilizia”, al centro di approfondimenti in occasione del Forum Edilizia del 14 dicembre a MalpensaFiere, l’aggiornamento dei paragrafi sulle norme tecniche della termoidraulica e dell’impiantistica elettrica.

La giornata del Forum Edilizia, che vale anche per l’aggiornamento professionale con l’assegnazione dei crediti da parte di tutti gli Ordini e i Collegi delle categorie professionali operanti nel settore, è a partecipazione gratuita. È preferibile però prenotarsi online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Edilizia”.