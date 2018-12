Emergenza freddo, a Busto il dormitorio è quasi al completo

Con le notti gelide, a Busto è alta la domanda di accoglienza per l’emergenza freddo è alta. Non in senso assoluto, ma alta rispetto alla disponibilità di posti. Più stringenti invece le regole a Gallarate.

Il dormitorio della stazione di Busto Arsizio è quasi al completo in questi giorni di freddo invernale. Le stanze ricavate all’interno della struttura delle Ferrovie dello Stato in piazza Volontari della Libertà dispongono di 15 posti, 11 per gli uomini e 4 per le donne. Al momento la parte maschile del dormitorio è al completo mentre in quello femminile è disponibile ancora un posto letto. La struttura è gestita dai City Angels ed ha subito, recentemente, una ristrutturazione.

Diverso il discorso per Gallarate, dove la risposta all’emergenza freddo è affidata a una struttura già esistente. «Come ogni anno, con Caritas, abbiamo attivato il normale Piano in Casa di Francesco» dice l’assessore ai servizi sociali Paolo Bonicalzi. Va specificato che l’accoglienza nella struttura di via Ferraris è comunque condizionata agli esami sanitari previsti per l’inserimento in strutture di comunità (dunque richiede qualche giorno tra la richiesta e l’accesso effettivo). Non ci sono numeri esatti sulle persone che hanno bisogno di assistenza.

La situazione a Varese: