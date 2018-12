È stato riaperto al traffico il tratto della strada statale 394 “del Verbano Orientale” a Colmegna, nel comune di Luino. Il tratto stradale era stato chiuso nella notte tra giovedì 13 venerdì 14 dicembre a causa di un movimento franoso che ha interessato la linea ferroviaria e la sottostante sede stradale in corrispondenza del km 39,500. Rimane attualmente chiusa la linea ferroviaria, sono in corso da parte di RFI i lavori di ripristino.

Galleria fotografica Frana di Maccagno, riaperta la Statale 394 4 di 7

«La riapertura è avvenuta a seguito dell’ultimazione, da parte della ditta incaricata da RFI, delle attività e disgaggio di un’ampia porzione di parete interessata dal movimento franoso e delle verifiche effettuate dai geologi di Anas e RFI – spiegano da Anas -. Sul posto sono intervenuti, fin dalle prime ore di ieri mattina, anche i tecnici e le squadre Anas che hanno provveduto alla rimozione dei detriti dal piano viabile nella giornata di ieri».

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.