Frontale sulla provinciale, tre feriti

Un frontale tra due auto si è verificato nel pomeriggio di oggi a Castronno, in viale Lombardia, all’altezza delle Cascine Maggio.

Le due auto sono entrate in collissione per cause ancora da ricostruire ma, fortunatamente, le persone rimaste coinvolte non hanno riportato ferite gravi nonostante i due veicoli fossero accartocciati.

Due sono state trasportate in codice verde euna in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. (immagine di repertorio)