Gadda, Pd: “Tasse al terzo settore, sulla manovra il Governo è allo sbando”

“Le scelte messe in atto in questa legge di bilancio rispetto al Terzo settore, non mettono a nudo solo la pericolosa incompetenza della maggioranza, ma anche la totale mancanza di visione sul ruolo prezioso svolto dal mondo del non profit nelle nostre comunità. Per il governo gialloverde, evidentemente, serie politiche di inclusione sociale non portano immediato consenso. Nero su bianco, in legge di bilancio ci sono più tasse per il terzo settore, e le giustificazioni che arrivano in queste ultime ore da Conte e Di Maio mettono una pezza peggiore del buco”.

È l’attacco della deputata Maria Chiara Gadda, capogruppo Pd in Commissione Agricoltura alla Camera, a proposito della Legge di Bilancio. “Nonostante avessimo fatto ben presente – spiega – che la manovra avrebbe penalizzato un’articolazione sociale di fondamentale importanza come il Terzo settore, il governo ha deciso di raddoppiare l’Ires agli enti e poi, davanti alle giuste proteste pervenute da più parti, Di Maio e Conte hanno annunciato una marcia indietro sul prossimo provvedimento utile. La legge di bilancio non è ancora stata approvata, e se ne vedono già i drammatici effetti”.