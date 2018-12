Gli atleti più pagati del mondo: la classifica definitiva con compensi e sponsor

Ce lo siamo chiesti tutti, leggendo dei compensi dei campioni delle varie discipline sportive: chi è il più ricco? Quanto si guadagna davvero con lo sport? Quale disciplina è più redditizia?

Oggi abbiamo le risposte, grazie all’infografica di Sportmaniaci, Sport & Business: la top 10 degli atleti che hanno guadagnato di più quest’anno, con la suddivisione fra compensi derivanti da partite, trofei, contratti con le squadre ecc. e gli sponsor.

Inoltre ognuno di questi campione ha un’immagine sui social che gestisce (o fa gestire) come un personal brand, per amplificare la propria autorevolezza e sfruttarla per promuovere prodotti o servizi.

Come si evince dall’infografica, c’è una profonda differenza fra chi è al primo posto e gli altri, nonché fra gli sport con maggior giro d’affari e gli stipendi effettivi degli atleti professionisti.

Con quali sport si diventa ricchi?

Nella classifica delle discipline con il business maggiormente proficuo spicca il golf, con un giro d’affari stimato di 70 miliardi di dollari, e al contempo un guadagno medio dai tornei (per la PGA negli USA) di 628.000 dollari a giocatore.

A seguire il calcio, come prevedibile, basti pensare che nelle Premier League i calciatori hanno uno stipendio medio di 3 milioni (in dollari), mentre il tennis, il football e il baseball sono sport che generano business enormi soprattutto negli USA.

Può sembrare strano, tuttavia ci sono sport come il ciclismo, che hanno un giro d’affari abbastanza grande (185 milioni stimati però solo per gli eventi principali, il Tour de France e il Giro d’Italia), però un ciclista professionista arriva a 100.000 dollari, cifra lontana da quella esorbitante di un calciatore.

I campioni che hanno guadagnato di più con vittorie e sponsorship

Nella top 10 degli sportivi spicca Floyd Mayweather, il pugile, ormai ex, che ha chiuso la sua carriera con un incontro che ha fatto volare il suo reddito a 285 milioni di dollari. Il distacco con il secondo posto è enorme, sebbene si tratti di Lionel Messi, il calciatore che ha incassato 110 milioni di dollari nell’ultimo anno. Cristiano Ronaldo è al terzo posto, in virtù dei 108 milioni di dollari guadagnati, cifra probabilmente destinata ad aumentare in futuro.

Conor McGregor è al quarto posto: si tratta dell’unico rappresentante della Mixed Martial Arts e si è parlato molto di lui per via del match contro Mayweather, vinto proprio dal pugile, primo in questa classifica.

Il resto della graduatoria è occupata da un calciatore (Neymar), due giocatori di basket (la leggenda LeBron James e Stephen Curry) un solo tennista (Roger Federer, che ha guadagnato 77,2 milioni di dollari), due giocatori di football (Matt Ryan e Matthew Stafford).

Dall’infografica si evince facilmente che per alcuni di questi campioni sono molto più importanti gli sponsor, per l’ammontare dei compensi, che i ricavi derivanti dall’attività agonistica. L’eccezione più rilevante è proprio Mayweather, ma si tratta di un caso difficilmente ripetibile, dovuto al successo di un singolo match di fine carriera.