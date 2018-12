Gli auguri di Natale in un recital

Cosa c’è di più tradizionale dell’inviare amici e vicini a casa propria, per farsi gli auguri di buone feste?

È questo il pensiero che ha ispirato una simpatica iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cadegliano Viconago: chiamare a raccolta i concittadini nella sede del Municipio, la ‘casa comune’ degli abitanti del piccolo borgo arrampicato sulle pendici della val Ceresio ed offrire loro gratuitamente un momento gioioso di canzoni e racconti natalizi, accompagnati dalle note sapienti del Maestro Enrico Salvato, pianista eclettico con un debole per il gospel e il soul.

La voce narrante sarà quella dell’attore Andrea Minidio, che saprà creare le magiche atmosfere a cui i brani cantati, sia da Minidio stesso che dalla giovane e bravissima cantante Chiara Mitrio, aggiungeranno ulteriore fascino e suggestione.

Uno spettacolo tutto incentrato sulle note dei canti dedicati alle feste, arrangiati con il tipico stile del M° Salvato, che valorizza le voci dei cantanti esaltando in loro tutto il calore dell’espressività. Una carrellata di brani in cui i due artisti

si alterneranno o si sovrapporranno in un gioioso tripudio di armonie.

L’occasione richiamerà gli appassionati di musica, ma si offre anche al godimento dei bambini e dei ragazzi, sempre entusiasti di ascoltare nuove storie, soprattutto se narrate con la sua arte di affabulatore da Andrea Minidio.

Ascolteremo le vicende di due angeli: uno è il direttore dell’orchestra delle stelle; l’altro è un angelo musicista un poco indisciplinato che suona un po’ di testa sua e che preferisce la musica degli esseri umani e infatti gira per il mondo per imparare e insegnare musica terrestre. Questo filrouge cucirà insieme i vari brani musicali in cui il talento di Chiara Mitrio avrà modo di stupirci.

L’idea di iniziare questa tradizione è stata sostenuta dall’Assessore Boltri e dal Sindaco Tordi, che offriranno agli intervenuti un sobrio rinfresco con il più che tradizionale panettone, in collaborazione con la Commissione della Biblioteca Virgilio e con il Premio Letterario della Rondine, Associazione Culturale che ha sede proprio a Cadegliano Viconago. Eccovi quindi organizzata la serata di sabato 22 dicembre, una splendida vigilia che dalle 20.45 proporrà un paio d’ore di intrattenimento per far tornare tutti bambini e apprezzare l’incanto del Natale che viene.

Nella sede del Municipio di Cadegliano, ore 20.45 del 22 dicembre 2018, ingresso libero.