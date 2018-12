Il Gran Galà rilancia la visione del Commercio: “Pronti per un nuovo anno”

«Domenica sera è andato in scena l’orgoglio di essere commercianti»: Renato Chiodi, presidente di Ascom Gallarate e Malpensa lo dice chiaro e forte. Il Gran Galà del Commercio, ospitato al teatro Condominio domenica 9 dicembre con il patrocinio dell’amministrazione comunale, è stato un successo. Gli associati hanno risposto presenti riempiendo la sala, così come hanno riposto presenti le istituzioni (molti i rappresentanti degli 23 Comuni del mandamento).

Nessuno è rimasto deluso: lo show di Gigi Vigliani ha strappato applausi a scena aperta, gli stessi applausi che il giorno dopo arrivano a chi, Ascom, ha avuto il coraggio di compiere un passo avanti all’insegna della svolta indicata dai nuovi vertici dell’Associazione. Un processo nel quale l’amministrazione gallaratese sta avendo un ruolo importante. Lo conferma Chiodi e lo ribadisce l’assessore alle Attività produttive Claudia Maria Mazzetti: «Abbiamo dimostrato che la collaborazione porta a eccellenti risultati. I negozianti sono l’anima della nostra città e insieme ad Ascom abbiamo l’obiettivo di valorizzarli e di accompagnarli verso una crescita che porterà benefici a tutti».

Il presidente Chiodi ritiene un obiettivo raggiunto grazie al Gran Galà quello di spostare i riflettori sul mondo del commercio: «Abbiamo creato un’occasione di incontro utile a dirci che siamo molto meglio di ciò che pensiamo di rappresentare: il 40 per cento del PIL è opera nostra, dobbiamo dircelo e ricordarcelo. Eventi come quello del Condominio servono a questo e servono anche a creare un’occasione per fare passare il messaggio che occorre fare rete: insieme siamo più forti, da soli è più difficile. E in tal senso la presenza del presidente provinciale di Confcommercio Giorgio Angelucci e dei presidenti delle Ascom di Varese, Busto Arsizio, Saronno e Luino sono un segnale importante, a testimonianza della ritrovata sinergia tra le diverse realtà del Varesotto».

Archiviato il Galà, il numero uno di Ascom Gallarate e Malpensa, guarda subito avanti, consapevole che il futuro è adesso. «Da gennaio – spiega – prenderà avvio un programma di formazione rivolto agli associati, partendo dall’innovazione delle attività. Verranno proposti una serie di corsi gratuiti e, a tal proposito, stiamo stringendo accordi con importanti partner. Il primo focus riguarderà il passaggio generazionale e la valorizzazione delle imprese». Contemporaneamente, si lavorerà al consolidamento del rapporto con le amministrazioni comunali, sulla scia di ciò che sta accadendo con Gallarate: «Stiamo operando scambiandoci esperienze e competenze e lo faremo sempre più». Altro esempio da seguire di quello di Somma Lombardo, «dove su proposta di Ascom tutti i sabati di dicembre i posteggi saranno gratuiti, per agevolare l’arrivo di potenziali clienti nella città dei Tre Leoni».

Infine, dal presidente arriva un ringraziamento a coloro che hanno collaborato all’organizzazione del Gran Galà: «Ha funzionato tutto alla perfezione e per tutti vorrei citare il direttore Gianfranco Ferrario e il responsabile associativo Sandro Turri».