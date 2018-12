Il Grinch a Volandia, questo weekend diventa buono

È stato indubbiamente un grande successo “Il Villaggio del Grinch a Volandia” patrocinato da Aime e organizzato da 23&20; un successo che continuerà anche domani, sabato 29 e domenica 30 dicembre, con il Grinch in versione “Buono”. Dopo Natale infatti, grazie alla piccola Cindy Lou, l’irriverente creatura verde amerà le festività natalizie.

E così farà anche Alessandro Becchi che interpreta magistralmente il Grinch in carne e ossa al Villaggio. Insieme a lui anche l’assistente della Befana, al posto di Babbo Natale, in meritato riposo dopo la sua missione, che raccoglierà i giocattoli doppi ricevuti a Natale o usati, ma ancora in ottime condizioni, che tramite l’associazione 23&20 verranno donati alla Mensa del Povero di via Bernardino Luini a Varese.

«Suor Roberta ha accolto con entusiasmo la nostra proposta di rendere felici i bambini che frequentano la Mensa – dichiara Sonia Milani, presidente dell’associazione – da quattro anni ogni anno abbiamo fatto questa raccolta, destinandola ai bambini meno fortunati e questa iniziativa ci riempie sempre il cuore. Per Natale non ci è stato possibile, proprio per il tema del nostro Villaggio, ma con la Befana torniamo tutti più buoni anche al Villaggio del Grinch!».