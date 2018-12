Ineluttabile modalità dell’essere: l’opera di Carlo Ballerio

Le opere di Carlo Ballerio si possono vedere e gustare in Sala Civica nell’Antico Palazzo Comunale di via Ronchetti a Cavaria con Premezzo dal 15 al 23 dicembre.

Come lui stesso li definisce sono dei «collage» che rivelano una particolare vena artistica contemporanea in cui prevale l’idea di ciò che si dice «scarto».

«Saranno le sue parole a spiegare il suo percorso nell’arte fatto di vari cambiamenti e trasformazioni a chi verrà a visitare la sua mostra dal titolo “Ineluttabile modalità dell’essere”» spiega Daniela Rabolli, Assessore alla Cultura. «Quello che mi ha colpito durante l’allestimento che ho seguito, è la presenza di “cerchi” colorati che fanno pensare a una forma di unione, di perfezione, di mancanza di spigoli e ripensare a un Giotto che disegnò un cerchio perfetto, al sedersi in cerchio per parlare, per condividere pensieri, alla forma di sole e luna che stanno nel cielo.Lascio al visitatore percepire qualche cosa di diverso, un punto di vista vero e personale».