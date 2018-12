Inquinamento elevato, scattano le misure antismog in 6 province (non a Varese)

L’inquinamento è ancora a livelli molto elevati e così si inizia a correre ai ripari. Scattano infatti da venerdì 7 dicembre i primi provvedimenti in 6 province della Lombardia: Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova. La provincia di Varese è esentata dai provvedimenti dato che da due giorni è (leggermente) al di sotto dei limiti massimi previsti dalla legge.

Le misure temporanee sono quelle di primo livello dell’Accordo Aria e riguardano i comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontari. I provvedimenti riguardano prima di tutto il settore automobilistico con limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano e l’obbligo spegnimento motori in sosta ma anche il settore del riscaldamento domestico sia con limitazioni all’uso di camini e stufe di classe inferiore alle 3 stelle e la riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni. Ci sono anche vincoli al settore agricolo con il divieto di spandimento liquami zootecnici e il divieto assoluto di combustioni all’aperto. Cliccando qui potete consultare una guida con tutti i provvedimenti.

L’aggiornamento dei dati relativi alla giornata di mercoledì ha fatto registrare nelle province di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Cremona il 6° giorno consecutivo di superamento, mentre a Mantova è stato raggiunto il 5°. Le medie nelle province in superamento mostrano concentrazioni di PM10 comprese tra 51 e 74 microgrammi/m³. Avendo registrato almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi/m³, la procedura prevede che vengano attivate le misure temporanee di I° livello, a meno che le previsioni meteorologiche prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Le condizioni meteo per i prossimi giorni non si preannunciano favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera per questo motivo si rende necessaria l’attivazione delle misure temporanee di primo livello.