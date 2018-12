Inseguimento e speronamento, in manette un ladro 49enne

Ruba un’auto, non si ferma all’alt e scappa, finendo la sua corsa con lo speronamento di un’altra macchina.

Un cittadino francese senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Saronno due notti fa, tra venerdì e sabato, con le accuse di ricettazione di auto oggetto di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Alle 3.30 della notte, l’uomo, a bordo di una Toyota Yaris, ha ignorato completamente l’ordine di alt impartito dai militari. Ne è nato un inseguimento che tagliando l’intera città si è protratto sino a Rovello Porro, per poi concludersi con un tentativo di speronamento in una via di Bregnano. L’inseguimento, andato avanti per chilometri, si è quindi concluso con i militari che hanno letteralmente sbarrato la strada al fuggitivo, che tentando di liberarsi ha improvvisato una retromarcia uscendo fuori strada. Bloccato, il francese è stato accompagnato presso la caserma di via Manzoni per gli accertamenti successivi. Subito è emerso che l’autovettura da lui condotta era stata rubata qualche ora prima nel Comune di Canzo. Nei confronti del 49enne si è aggiunta quindi l’accusa di ricettazione, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale. Trattenuto in caserma a disposizione del magistrato, il GIP del Tribunale di Como ha convalidato l’arresto ordinandone la misura cautelare in carcere.