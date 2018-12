Irregolare sul territorio, espulso con volo diretto

Un cittadino albanese è stato espulso grazie a un’operazione condotta dalla polizia locale di Vergiate. In questi giorni di dicembre, gli agenti hanno intensificato i controlli del territorio. Grazie alla segnalazione di un residente pervenuta al comando, una squadra ha intercettato tre persone in atteggiamenti sospetti. Gli agenti li hanno quindi sottoposti a controlli.

Dalle verifiche effettuate emergeva che i soggetti identificati risultavano essere pluripregiudicati e in particolare, uno di questi, non era in regola con i documenti di soggiorno in quanto extracomunitario.

Grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio stranieri della Questura di Varese, giovedì sera è stato possibile eseguire il decreto di espulsione sul volo diretto per Tirana con l’accompagnamento coatto alla frontiera di Milano Malpensa da parte dei nostri Agenti.