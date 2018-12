La Caronnese vince ancora

Prosegue l’ottimo momento di forma della Caronnese, che supera 2-1 al “Comunale” il Villa D’almè Valbrembana e rimane nelle zone altissime della classifica. Per i ragazzi di mister Achille Mazzoleni si tratta del sesto risultato utile consecutivo, la quinta vittoria in sei gare, per salire a quota 30 punti.

LA PARTITA – Parte bene la Caronnese, che attacca bene e trova il vantaggio al 35’ del primo tempo con una bella azione corale conclusa con il colpo di testa di tuffo di Rinaldi. Gli ospiti si dimostrano formazione ostica e mai doma e nella ripresa, al 35’ trovano il pari con l’attaccante Castagna – arrivato in settimana dal Busto 81 – che sigla l’1-1 con una zampata sottorete. Raggiunti, i rossoblu non demordono, rimangono con l’uomo in più per l’espulsione di Valli, e Roveda si conquista un calcio di rigore che Pittarello realizza con freddezza al 47’, chiudendo i conti e regalando ai suoi tre punti d’oro.

Ora per la squadra di mister Mazzoleni ci sarà il turno infrasettimanale a Olginate (mercoledì 12 dicembre ore 14.30), contro il fanalino di coda del girone, desideroso di fare punti per uscire da una situazione nera.