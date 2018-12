La cena natalizia dei Lions al Cfp

Giovedì scorso se è svolta presso il CFP di Luino l’ormai consueta cena di Natale del Lions Club cittadino, alla quale hanno partecipato circa 70 persone fra soci e invitati.

L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, della quale il CFP di Luino è una delle cinque sedi operative, desidera ringraziare il Lions Club luinese, che è stato il nostro primo ospite per i suoi eventi conviviali, e giovedì è tornato ormai per la quinta volta; ciò ha sempre consentito agli studenti di sperimentare in situazioni professionalmente molto impegnative, sotto la consueta guida dei professori di Cucina e di Sala Bar Moreno Tosi e Roberto Riva.

L’assiduità di questa presenza, e la qualità del servizio che il CFP è riuscito a garantire e migliorare negli anni, ha fatto si che altre associazioni del luinese impegnate nel sociale si rivolgessero alla scuola per le proprie serate; ciò ha consentito di stabilire e consolidare dei rapporti fra Istituzione scolastica e territorio che prima non esistevano, e dei quali la scuola ha sicuramente beneficiato, da un lato promuovendo e qualificando la sua attività verso l’esterno, e dall’altro ricevendo dei contributi finalizzati al miglioramento dell’attività didattica che sono andati a vantaggio in primo luogo degli studenti.

Dal momento in cui è iniziato questo percorso la sala mensa è stata trasformata completamente, con la costruzione di nuovi tavole rotondi da otto posti ciascuno, per un totale di 96 posti, e circa 70 nuove sedie di legno; il tutto grazie all’impegno del laboratorio di falegnameria e dei suoi studenti, consentendoci di accogliere gli ospiti in un ambiente più comodo e accogliente, oltre che più qualificante e impegnativo per i ragazzi che eseguono il servizio, nel contesto delle loro ore di Laboratorio professionale.

Gli studenti del corso “Floro” hanno curato gli addobbi floreali dei tavoli e della sala, mentre la falegnameria ha preparato dei piccoli oggetti di legno per le signore, sempre in tema natalizio.

«Di tutto ciò ringraziamo gli ospiti che nel tempo hanno scelto la nostra sede; in questa particolare occasione il ringraziamento va ai Presidenti del Lions Club di Luino che si sono succeduti negli ultimi anni, fino al Presidente in carica, Il Dott. Luca Minelli, che ci ha confermato la fiducia, e all’intero Club, che donerà alla scuola dei materiali di consumo per il Laboratorio di falegnameria, destinati a garantire il funzionamento di una macchina di prossima acquisizione.

Infine ringraziamo per la loro partecipazione i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di

Luino, Cap. Alessandro Volpini e Cap. Felice Stringile, che speriamo di poter rivedere sia come ospiti che

come protagonisti di attività didattiche, come del resto è già successo in passato», fanno sapere dal Cfp di Luino.