La Lega: “Saronno sta ripartendo”

Bilancio previsionale predisposto prima della fine dell’anno a dimostrazione della serietà amministrativa. Questo consentirà di preparare bandi e appalti per sistemare le strade, i marciapiedi e la nuova piazza dei mercanti. Tre anni di Amministrazione Fagioli nei quali la città sta ripartendo: scuole sistemate, bonifiche in atto. Maggiore sicurezza con tantissimi investimenti sia su nuove tecnologie sia su nuovo personale, il nuovo Palazzo Sicurezza per recuperare l’ex tribunale. Il programma del Sindaco Fagioli, da vero e proprio contratto amministrativo coi cittadini, è rispettato alla lettera.

Angelo Veronesi

Capogruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania