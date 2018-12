Il ladro di biciclette ai poliziotti:”Ho fatto una cazzata”

Si aggirava incappucciato, di notte, tra le ville a schiera di via del Campaccio a San Giorgio su Legnano ma i suoi movimenti non sono passati inosservati e, quando si è deciso a rubare una bicicletta, si è trovato subito la Polizia davanti. La squadra volante del commissariato di Legnano ha tratto in arresto un 40enne di Parabiago per furto in abitazione di una bicicletta.

Il fermato è stato riconosciuto sulla scorta delle descrizioni fornite poco prima da un cittadino che aveva chiamato il 112, mentre si stava allontanando a bordo di una bicicletta bianca. Il cittadino aveva avvisato che un individuo, col volto coperto, si stava aggirando per le strade per poi entrare in una delle abitazioni, dopo aver scavalcato una recinzione, e uscirne a bordo di una bicicletta bianca. All’atto del fermo, il soggetto ha spontanemante dichiarato di aver fatto “una cazzata“.

Sulla base delle informazioni fornite dall’autore del reato, la volante si è recata a casa della vittima del furto per restituire la bicicletta. L’uomo è stato processato per direttissima questa mattina, mercoledì.