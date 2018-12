Gli auguri del figlio a Laura Prati

Un post tenero e affettuoso di Massimo Poliseno, figlio di Laura Prati, oggi ricorda che avrebbe compiuto 55 anni pubblicando su Facebook una foto insieme alla mamma e alla sorella.

«Chissà quante ne avremo fatte rimaste su qualche smartphone- scrive- che non accendiamo da anni.. Per fortuna, a prescindere dalle foto, i tanti ricordi che ho con te sono tutti nella mia mente, indelebili. Oggi avresti compiuto 55 anni. Quello che posso regalarti sono i traguardi raggiunti in questo 2018 e la promessa di tagliarne ancora tanti altri in futuro. Quello che posso regalarti è la promessa di non dare a chi ti ha tolto la vita la soddisfazione di togliermi il sorriso. Quello che posso regalarti è la promessa che per me questo 9 dicembre rimarrà sempre un giorno felice, quello in cui è nata la persona alla quale, per metà, devo chi sono…».

Laura Prati, Sindaco di Cardano al Campo, fu uccisa nel 2013 in Municipio a Cardano al Campo. A sparare fu Giuseppe Pegoraro, ex vigile, dipendente comunale sospeso dal servizio per una precedente vicenda giudiziaria che ferì anche in vice sindaco Costantino Iametti.

La sentenza definitiva ha condannato Pegoraro all’ergastolo.