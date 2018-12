L’Axpo cerca il bis; sfida playoff per la Robur

Ultimo turno dell’anno nei campionati di basket di Lega Nazionale dove sono impegnate l’Axpo Legnano (Girone ovest di Serie A2) e la Coelsanus Varese (Girone A di Serie B). È invece fermo in questo fine settimana il torneo di A2 femminile: riposo dunque per la SCS Varese di Lilli Ferri.

SERIE A2: LEGNANO-TRAPANI

La vittoria nello scontro salvezza con Cassino ha rinfrancato l’Axpo di coach Mazzetti che domenica cerca il bis ospitando la 2B Control Trapani. Match alla portata quello con i siciliani di coach Parente che attualmente “vivono” nel limbo tra la zona playoff e quella playout, con sei vittorie (tre quelle degli Knights), l’ultima delle quali nel derby regionale contro Agrigento (90-70).

L’Axpo schiererà ancora Makinde London (che sarà in campo anche nel prossimo turno) ma attende l’arrivo dell’ex canturino Charles Thomas, il rinforzo individuato dalla società del presidente Tajana per dare una svolta a un classifica che resta complicata. Trapani può contare su una coppia di stranieri molto interessante, formata dall’ex pesarese Rotnei Clarke e dall’ala Cameron Ayers ma ha a disposizione anche italiani di primo piano come Renzi, il giovane Miaschi o l’ex di turno Pullazi.

Dove e quando – Domenica 30 dicembre, ore 17. PalaBorsani di Castellanza.

CLASSIFICA (dopo 13 giornate): V. Roma 20; Bergamo 18; Casale M., Rieti, Latina, Capo d’Orlando 16; L. Roma, Agrigento, Biella 14; Treviglio, Trapani 12; Siena 11; Scafati 10; Tortona 8; LEGNANO 6; Cassino 2.

SERIE B: ROBUR – VALSESIA

Il brusco stop di Piombino non ha tolto il sorriso a una Coelsanus rimasta nei piani alti della classifica e subito desiderosa di ripartire a razzo. L’occasione arriva sabato sera in casa, a patto di non sottovalutare un’avversaria come il Gessi Valsesia, classica squadra “di categoria” che ha nella guardia Cernivani e nell’ala Panzieri i principali punti di forza in fase d’attacco.

Coach Cecco Vescovi recupera per l’occasione Jacopo Mercante e avrà così la squadra al completo visto che anche Caruso è tornato nelle rotazioni: i gialloblu però sono piuttosto “spremuti” a livello fisico e l’assenza di una pausa di campionato non permette di rimettere a punto la preparazione. Occhio dunque alla tenuta atletica nel match contro i sesiani che puntano a propria volta ai playoff. Vincere è importante per una Coelsanus che poi chiuderà l’andata sul difficile campo di San Miniato e dovrà andare ad Alba – altro scontro diretto – nella prima di ritorno.

Dove e quando – Sabato 29 dicembre, ore 20,30. Centro Campus di Varese