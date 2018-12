ll 2018 del presidente Lozito

«Il 2019 sarà un anno impegnativo: oltre a dovere fare i conti con una situazione economica ancora più delicata, affronteremo l’approvazione del Pgt. L’auspicio è che il confronto in aula sia serrato ma comunque sereno e rispettoso». Il bilancio di fine anno di Donato Lozito, presidente del consiglio comunale, parte da uno sguardo al futuro e da un messaggio chiaro rivolto a tutte le forze politiche. Un passaggio quasi obbligato prima di snocciolare i dati riferiti all’attività svolta nel 2018.

«Negli ultimi dodici mesi, l’assemblea civica si è riunita in dodici occasioni (due in più rispetto al 2017); i punti inseriti all’ordine del giorno sono passati da 51 a 57; sono state in tutto 27 le delibere di carattere amministrativo; solo quattro le mozioni e appena una interpellanza. Questi ultimi due dati meritano una considerazione da parte di Lozito: . A tal proposito, secondo il numero uno del consesso civico, sarebbe auspicabile una riflessione di carattere politico-amministrativo, che possa portare ad una revisione dei regolamenti. Una strada percorribile