Lo “Spelacchio di Cittiglio” è arrivato a Roma

È arrivato sano, salvo e in perfetta salute. Il viaggio del grande albero che illuminerà il Natale della Capitale si è concluso e ora la pianta che è partita da Cittiglio torreggia in Piazza Venezia.

Davanti all’Altare della Patria sono infatti in corso le operazioni per allestire l’albero romano che, quest’anno, sarà sponsorizzato da Netflix. E per evitare l’effetto spelacchio dello scorso anno, la grande azienda dello streaming si è affidata alla fratelli Spertini di Cittiglio che ha inviato a Roma un abete di 20 metri.

Ora, una volta rimontato, ci vorranno altri giorni di lavoro per addobbarlo. Ma tutto si concluderà entro l’8 dicembre quando tutte le 60.000 lucine si accenderanno. Chi volesse seguire le operazioni può farlo grazie ad una webcam puntata sulla piazza.