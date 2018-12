Da “Spelacchio” a “Spezzacchio”, ma una volta rimontato sarà una star

Su social è stato soprannominato “spezzacchio” ma gli addetti ai lavori assicurano che entro l’8 dicembre, il grande albero partito dal vivaio Spertini di Cittiglio non avrà nulla da invidiare ai più bei alberi di Natale e ci si dimenticherà anche di “spelacchio”.

L’albero, 20 metri di altezza, è arrivato oggi in Piazza Venezia e i tecnici sono al lavoro per rimontare i suoi rami: per permetterne il trasporto infatti, l’abete è stato in parte sramato e in questi giorni verrà ricomposto. Il titolare del vivaio Spertini di Cittiglio infatti, ci aveva raccontato che per trasportarlo sono stati necessari due mezzi: il bilico su cui ha viaggiato il fusto e il camion con i rami.

Nelle prossime ore dunque, gli operai della ditta Ratti Flora di Como faranno tornare l’albero alla sua forma naturale e allestito con oltre 60mila lucine. Sponsor dell’operazione è Netflix e l’inaugurazione è prevista per l’8 dicembre; chi volesse seguire le operazioni può farlo grazie ad una webcam puntata sulla piazza.