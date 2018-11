Il sostituto di “spelacchio” è partito alla conquista di Roma

Qualcuno, tra gli automobilisti della Valcuvia, l’ha riconosciuto, incrociandolo con l’auto, mentre era oramai “impacchiettato” con tutti i crismi per affrontare il viaggio verso la capitale (Nel video su facebook di un lettori di varesenews, le operazioni di carico).

L’anti spelacchio, il grande abete del Caucaso del diametro, alla base, di 87 centimetri, è stato caricato questa mattina, venerdì, dopo il taglio avvenuto nella giornata di ieri.

Raggiungerà Roma tra poco e sarà posizionato in piazza Venezia per venir acceso l’8 di dicembre.

È stata grande la soddisfazione per il lavoro svolto da parte dei tanti operai forestali che hanno concorso al taglio: i rami, smontati, sono stati riposti con cura all’interno di un secondo mezzo che scorterà il fusto fino alla Città Eterna.

Pacche sulle spalle anche fra i tre fratelli Spertini, l’azienda con vivaio dove l’albero è cresciuto.

Da quando venne comunicata loro, verso la fine di settembre, l’idea di utilizzare proprio l’abete di casa, la fibrillazione è alta e questo weekend, dopo le giornate passate, tireranno un sospiro di sollievo per aver concorso alla buona riuscita dell’operazione, che farà felici i bambini romani, e un po’ di tutto il mondo: l’albero di piazza Venezia sarà una star e verrà ammirato da milioni di persone.

Per accertarsi della buona salute della pianta, infatti, in passato a Cittiglio arrivò anche un team di agronomi che diedero il via libera al taglio del degno sostituto di spelacchio.