L’Ue, i giovani e le comunità locali protagoniste al Parlamento europeo

A Bruxelles in questi giorni si svolge la sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, l’assemblea dei rappresentanti regionali e locali di tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea. Una sessione densa di temi ed interventi che vedrà, però, tra i protagonisti il sindaco di Morazzone e deputato varesino della Lega Matteo Bianchi.

Tra i numerosi provvedimenti che saranno adottati a Bruxelles, infatti, ci sarà anche l’adozione di un parere di cui Matteo Bianchi è relatore. Si tratta di una serie di indicazioni sulla nuova strategia dell’Unione Europea per i giovani con un ‘indicazione specifica sul programma “Corpo europeo di solidarietà”.

In sostanza, da un lato il Comitato europeo delle regioni sottolinea che, per ottenere un vero impegno dei giovani in Europa, è necessaria una maggiore sensibilizzazione a livello locale e regionale. Dall’altra, molto più concretamente, chiede che il “Corpo europeo di solidarietà”, un’iniziativa che offre ai giovani nuove possibilità di fare volontariato con una dotazione di 1,26 miliardi di euro, abbia un link diretto con le esigenze e iniziative delle comunità locali.

LA DIRETTA VIDEO DELLA SESSIONE PLENARIA DEL 5-6 DICEMBRE



Le proposte sostenute dal Comitato Europeo delle Regioni per rendere più efficiente il Corpo europeo di solidarietà e migliorare le future prospettive di lavoro dei giovani volontari, sono numerose e contenute nel parere che sarà letto da Bianchi: in particolare il comitato chiederà che gli Stati membri potrebbero prevedere esenzioni o agevolazioni fiscali come incentivo per sostenere progetti di solidarietà. Inoltre, che per evitare forme di lavoro precario o non retribuito, occorre tracciare una chiara distinzione fra il profilo di volontariato e quello occupazionale del corpo europeo di solidarietà.

A questo il comitato aggiunge che a tutti i partecipanti che hanno portato a termine un’attività dovrebbe essere rilasciato un certificato esclusivo del corpo europeo di solidarietà che descriva le competenze acquisite e che nell’attribuire i marchi di qualità ai progetti, si dovrebbero valorizzare le attività di volontariato più originali ed efficaci (come quelle condotte in collaborazione e sinergia con le associazioni sportive), in grado di spingere i giovani a mantenere per tutta la vita impegni di natura solidale.

Si tratta di un obiettivo che fa parte della missione fondante del Comitato europeo delle Regioni, creato nel 1994 con il Trattato di Maastricht proprio per coinvolgere nel processo decisionale dell’Unione europea gli enti regionali e locali e di informarli sulle politiche dell’UE.

L’importanza del parere che sarà adottato dalla sessione plenaria sta proprio nel fatto che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea consultano il Comitato europeo delle regioni in relazione alle politiche europee che hanno un’incidenza sulle regioni e sulle città.