Luino, bandiere a mezz’asta per Antonio Megalizzi

Anche la Città di Luino espone le bandiere a mezz’asta, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in segno di lutto nel giorno delle esequie di Antonio Megalizzi, il ventinovenne che ha perso la vita negli scorsi giorni in un attentato a Strasburgo.

«Antonio rappresenta la passione di un giovane per la professione giornalistica, svolta con entusiasmo e secondo i propri ideali», fanno sapere dal Comune.

Il Consiglio Comunale si unisce in preghiera per il giornalista Antonio Megalizzi e, su indicazione del Presidente Davide Cataldo, espone anche le bandiere della Sala Consiglio listate a lutto per l’intera giornata.