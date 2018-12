Malore fatale per un 52 enne: muore in strada

Non ci sono responsabilità di terzi in quanto avvenuto nella serata di ieri, 6 dicembre a Sesto Calende quando un uomo è stato trovato in fin di vita per strada in via Martiri della libertà.



I soccorsi sono arrivati sul posto attorno alle 21: auto infermieristica di Sesto Calende, l’ambulanza del Cva di Angera ed elisoccorso di Como.

La persona era in arresto cardiaco, ma fonti sanitarie parlavano di un possibile danno da trauma al collo: non è escluso che l’uomo, 52 anni, abbia avuto un malore per poi cadere a terra e battere violentemente il capo.

Sta di fatto che i volontari del soccorso e il personale medico dei mezzi di supporto avanzato hanno fatto il possibile per rianimare la persona, il cui decesso è stato constatato sul posto attorno alle 22.

Della questione si sono occupati i carabinieri della compagnia di Gallarate che stanno cercando di ricostruire la dinamica anche se già da ora non sembrano emergere responsabilità di terzi nell’accaduto.