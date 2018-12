Mastini beffati nel finale: l’Appiano rimonta e vince all’overtime

Tutto bene per 50′, e poi il crollo con beffa finale: i Mastini perdono dopo il tempo supplementare ad Appiano e sono costretti ad abbandonare la speranza di chiudere la regular season tra le prime cinque classificate, posizione che li avrebbe qualificati ai playoff dopo la prima fase di campionato. Per effetto della sconfitta (4-3) invece, i Mastini scendono in settima posizione alle spalle del Valdifiemme e difficilmente riusciranno nel controsorpasso visto che nell’ultimo turno (giovedì 27) i Mastini dovranno ospitare il Caldaro capolista.

Eppure il Varese è stato autore di una partita gagliarda e concreta per due terzi e mezzo: lo 0-0 del 20′ non rende giustizia alla squadra di Da Rin, rapida nel pattinaggio e insistente in attacco con Menguzzato che al contrario si deve disimpegnare seriamente solo in un paio di circostanze. Ben diverso il lavoro di Peiti, graziato da Andreoni ma poi decisivo su Vanetti, ancora Andreoni e Borghi.

I Mastini non sfruttano una doppia superiorità a cavallo dell’intervallo ma poi tornano a premere; proprio quando l’Appiano comincia però a farsi vedere in attacco, ecco il vantaggio ospite con Odoni, bravo a ribadire in rete un disco respinto da Peiti su conclusione di Privitera. Due minuti dopo i gialloneri raddoppiano con Di Vincenzo che riceve da Perna e batte il portiere da pochi passi. Buona poi la difesa della squadra di Da Rin che conclude avanti 2-0 il terzo centrale.

Al rientro in pista però, il Varese non ha il cinismo giusto per chiudere la partita: Franchini sbaglia, Pichler da lontano accorcia le distanze. Ma intorno al 45′ i Mastini sembrano chiudere i conti: seconda rete di Odoni confezionata ancora in tandem con Privitera. I gialloneri però, forse stanchi e poco lucidi, concedono troppe penalità e così i Pirati in meno di 3′ imbastiscono la rimonta: prima segna Ebner con l’uomo in più, poi Scelfo a 6 contro 3 quando l’Appiano richiama anche Peiti per avere una superiorità schiacciante. Prima della sirena tocca al Varese avere il powerplay ma ormai la vista giallonera è offuscata: nulla di fatto. E il supplementare è un lampo: Menguzzato si oppone a un tiro che Fabris ribadisce in rete per il 4-3 dell’Appiano.

APPIANO PIRATES – MASTINI VARESE 4-3 dts

(0:0 0:2 3:1 OT 1:0) RETI: 31’21” Odoni (V – Privitera), 33’15” Di Vincenzo (V – Grisi, Perna), 44’25” Pichler (A – Peruzzo, Unterkofler), 45’27” Odoni (V – Sorrenti, Privitera), 54’01” Ebner (A – Jaitner, Scelfo), 56’54” Scelfo (A – Ebner, Jaitner), 60’17” Fabris (A – Jaitner, Unterkofler).

VARESE: Menguzzato (Masini); Barban, Belloni, Lo Russo, E. Mazzacane, Cortenova, Grisi, F. Borghi; Perna, Franchini, Vanetti, Andreoni, M. Mazzacane, Sorrenti, P. Borghi, Di Vincenzo, Privitera, Odoni. All.: Da Rin.

ARBITRI: Bettarini e Tirelli (Manfroi e Pace)

NOTE. Penalità: A 22′, V 18′. Superiorità: A, V. Spettatori: 259.

CLASSIFICA (dopo 17 giornate): Caldaro 40; Merano 33; Appiano 31; Bressanone 30; Pergine 29; Valdifiemme 26; VARESE 24; Ora, Alleghe 15; Como 12.