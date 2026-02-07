La cura Matikainen non risolve il mal di trasferta. Varese cade ad Appiano.

Niente da fare per i “nuovi” Mastini guidati dal nuovo allenatore Matikainen: i gialloneri continuano a faticare lontano dalla Acinque Ice Arena e anche ad Appiano incassano una sconfitta piuttosto netta: 3-1 per i Pirati che risalgono in classifica.

LA PARTITA

Varese parte subito forte, con due bellissime occasioni la prima con Marcello Borghi, ben smarcato da Terzago, e subito dopo Bastille, imbeccato da un ottimo assist di Buono, sempre ben posizionato Reinalter, che fa capire subito che superarlo non sarà cosa semplice. A 4:23 Mastini con l’uomo in più, per trattenuta di Hannes Oberrauch su Bastille, primo power play firmato Matikainen che però non può esprimersi al meglio, visto che dopo un minuto Buono viene chiamato in panca puniti per bastone alto. E se per il power play lo special team non cambia, le novità sembrano arrivare in penalty killing, con Peterson sul ghiaccio a gestire il cinque contro quattro. E’ ancora Varese a farsi sotto, sempre in maniera pericolosa con i Pirati che sembrano subire la manovra giallonera, ma a 13:07 errore di Ghiglione gira col rovescio del bastone un disco, arpionato da Amici che gira per Williamson bravo a superare Filippo Matonti lasciato tutto solo. 0-1

Si riprende a giocare con Appiano che ora sembra più incisivo, e se per la prima metà di frazione abbondante i gialloneri erano praticamente padroni del campo, ora sono i Pirati a farsi sotto. Alla pressione altoatesina Varese risponde bene, chiudendo gli spazi, concedendo poche occasioni veramente pericolose. A 15:54 il rischio più grande, un tiro molto secco rimbalza sulla balaustra finendo davanti alla porta dei Mastini, che però riescono a spazzare il disco prima dell’intervento degli attaccanti avversari.

La frazione termina con poche altre emozioni. Varese deve ritrovare il morale ed il bel gioco di inizio gara.

Seconda frazione che inizia con qualche distrazione di troppo per i Mastini, prima Xamin sbuccia un disco, concedendo ad Eruzione una buona occasione, che però Filippo Matonti para in due tempi. Portiere giallonero che due minuti dopo commette una leggerezza che però i Pirati non sfruttano. Varese poco lucido sul ghiaccio, azioni solitarie poco organizzate e spesso solitarie, due le discese di Venturi, con altrettanti bei tiri ma nessun Mastino in zona per sfruttare i rebound. C’è più Appiano sul ghiaccio, Amici sfrutta una bella opportunità ponendosi in uno contro zero contro Filippo Matonti, che è bravissimo a dire di no. Varese, avevamo detto, poco lucido, in effetti nell’azione successiva sbagliano clamorosamente i tempi del cambio favorendo la discesa di Messner che mette in rete per la seconda volta. 0-2

Passano 40 secondi e Christian Buono si prende una doppia penalità stupida almeno quanto inutile, caricando un avversario e completando l’opera con altri due minuti per proteste. Mastini che giocano perfettamente i penalty killing, erigendo un muro che i Pirati non riescono ad arrembare, rimangono sul ghiaccio molte energie sprecate e nessuna azione di attacco messa in atto. Appiano ne approfitta pressando il terzo, con Varese che deve arretrare il baricentro. A cinquanta secondi dalla fine della frazione ancora Pirati in avanti, in un azione molto probabilmente viziata da un fallo su Schina, che cade sul ghiaccio concedendo la possibiltà a Messner di liberarsi e tirare, con Pardatscher bravo a raccogliere il rebound ed insaccare. 0-3

Mastini che nella seconda frazione si sono visti davvero poco, con la penalità di quattro minuti che certamente ha pesato nel bilancio complessivo.

Si riparte ancora con Varese in affanno, Radin ha un buon disco, che prova a mettere dentro dalla blu, ma Filippo Matonti è bravo a dire di no. Mastini che ci provano ma solo con azioni individuali, come quella di Tilaro, bravo a farsi tutta la pista, ma in uno contro zero ha poca fortuna bel tiro che Reinalter perde tra la sua attrezzatura ma poi recupera neutralizzando. Nella prima azione del terzio periodo Terzago entra nel terzo in maniera magistrale, offrendo di rovescio un disco d’oro per Bastille che da due passi mette in rete. 1-3

A 46:15 Venturi si fa cacciare dal ghiaccio, altra sofferenza che però i gialloneri superano senza troppi problemi, vanificando però l’opportunità di sfruttare il vantaggio psicologico della rete. Mastini che nel finale di partita sembrano riprendere fiducia, rinfrancata dalla possibilità di giocare con l’uomo in più per il ritardo volontario del gioco di Williamson, bel gioco con l’uomo in più ma nulla di veramente efficace, e penalità che sfuma. Se si perdono queste occasioni in momenti così importanti vincere diventa davvero difficile. A due minuti abbondanti dalla fine Maekinen sgambetta un avversario, finendo in panca puniti. Matikainen richiama il portiere per equilibrare le sorti, nel disperato tentativo di rimonta, in parte meritata. Opportunità che non porta i risultati sperati finisce tre a uno per Appiano.

Appiano Eppan Pirates – HCMV Varese 3 – 1 (1-0 2-0 0-1)

Marcatori

13’07” (AEP) Williamson (Amici, Eruzione), 32’15” (AEP) Messner (Graf), 39’12” (AEP) Partdascher

(Messner), 45’12” (HCMV) Bastille (Terzago)

Appiano: 70 Reinalter, (30 Paller), 5 Zublasing, 6 Radin, 24 Galimberti, 75 Spitaler, 77 Roach, 89 Galvan, 98 Oberrauch, 12 Chizzali, 14 Amici, 16 Rottensteiner, 17 Messner, 18 Graf, 21 Eruzione, 20 Engl, 26 Castlunger, 29 Williamson, 37, Schwingshackl, 39 Pardatscher, 55 Capacchione. Coach: Mac Gregor Donald Bartley Sharp

Varese: 95 F. Matonti, (31 Pavanello), 3 Schina, 5 Re, 22 E. Mazzacane, 38 Makinen, 42 F. Crivellari, 94 M. Matonti, 9 Ghiglione, 13 Fornasetti, 15 Tilaro, 18 Bastille, 19 Buono, 23 M. Borghi, 27 M. Mazzacane, 32 P. Borghi, 33 Xamin, 67 Venturi, 96 Peterson. Coach:

Juhani Matikainen.