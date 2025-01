Mastini, “cappotto” all’Appiano: 6-0 per i gialloneri

Inizia nel migliore dei modi la carriera varesina di Artur “Oggy” Ohandzhanian, il portiere ucraino fresco di ingaggio con i Mastini. Il goalie, che Glavic ha fatto esordire nella trasferta di Appiano, torna a casa con uno shutout tutt’altro che scontato ed un fattore determinante nel (pur largo) successo dei gialloneri sulla Weinstraβe. 0-6 il finale a favore del Varese che torna a un punto dal terzo posto nel Master Round, ora appannaggio del Feltre demolito in casa dall’Aosta.

Al di là della prova di “Oggy” (28 i tiri parati), è di nuovo un gran bel Varese quello visto in pista, pur senza uno dei suoi uomini chiave, Marcello Borghi, a casa per motivi personali. I Mastini hanno ritrovato sia Vanetti sia Piroso e dato il benvenuto in difesa all’altro ucraino, Raskin, disputato una partita molto concreta e – probabilmente – approfittato di un momento complicato per i Pirati che hanno perso il bomber Collin per una lunga squalifica.

Bello che, sul tabellino marcatori, ci siano sei nomi differenti: segno che Glavic può contare su una squadra sempre pericolosa in fase d’attacco senza doversi sempre aggrappare agli stessi uomini. Una varietà di cui gli avversari dovranno tenere conto: anche l’Aosta, ospite giovedì all’Acinque Ice Arena, è avvisato.

LA PARTITA

I – Manca Marcello, e allora ad aprire le marcature ci pensa l’altro Borghi, Pietro, che dopo meno di 8′ porta in vantaggio Varese concludendo un’azione avviata da Schina, abile ad aggirare la gabbia. L’Appiano, va detto, aveva centrato un palo con Radin e dopo lo 0-1 ci ha riprovato trovando Oggy reattivo. Al 10.26 però è ancora Varese a segno con i finlandesi: azione di Kuronen e disco scagliato con violenza da Maekinen che trova lo spiraglio in mezzo a tanti uomini. I Mastini non forzano oltre: lo 0-2 in avvio è più che sufficiente.

II – I Pirati provano a risollevarsi senza però colpire: peccato mortale perché poi quando il Varese ha il disco trova le geometrie per costruire nuove azioni da gol. Il minuto 28 è decisivo: prima segna in superiorità Ghiglione, il più lesto a intervenire dopo la respinta di Pallabazzer sul tiro di Vanetti; pochi secondi dopo tocca invece ad Allevato firmare lo 0-4 su assist di Franchini. I gialloblu reagiscono con rabbia, assediano il terzo dei lombardi che però difendono con ordine, e quando il disco arriva dalle parti di Ohandzhanian è lui a togliere le castagne dal fuoco.

III – Il destino sembra scritto, ma l’Appiano vuole almeno la rete della bandiera. Ancora una volta però i Mastini non lasciano passare nulla e ripartono mettendo in difficoltà la difesa di casa. Quando serve – di nuovo – ecco Oggy dare spettacolo davanti alla gabbia. Nel finale gloria anche per Tilaro (seconda partita con gol consecutiva) e per Raimondi che devia nel modo giusto un servizio di Franchini: 0-6 e tre punti in cassaforte. E giovedì in via Albani, ecco l’Aosta.

APPIANO PIRATES – HCMV MASTINI VARESE 0-6

(0-2; 0-2; 0-2) MARCATORI: 07.56 P. Borghi (V – Schina), 10.26 Maekinen (V – Kuronen); 28.02 Ghiglione (V – Vanetti, Maekinen), 28.21 Allevato (V – Franchini, Crivellari); 51.31 Tilaro (V – Ghiglione, Kuronen), 56.01 Raimondi (V – Franchini, M. Mazzacane) APPIANO: Pallabazzer (Reinalter); Oberrauch, Radin, Gamper, Spitaler, Unterrainer, Zublasing, Galimberti; Eruzione, Graf, Tombolato, Erlacher, Schwingschackl, Engl, Chizzali, Steiner, Rottensteiner, Amici, Galvan. All. Lacroix.

VARESE: Ohandzhanian (F. Matonti); Maekinen, Raskin, M. Matonti, Schina, Bertin, E. Mazzacane; Ghiglione, Kuronen, Tilaro, Raimondi, M. Mazzacane, Franchini, Piroso, Vanetti, P. Borghi, Crivellari, Allevato, Fornasetti. All. Glavic.

ARBITRI: Benvegnù e Wiest (Formaioni e Strazzabosco)

NOTE. Penalità: A 6′, V 6′. Superiorità: A 0-3, V 1-3. Spettatori: 290.

IHL – MASTER ROUND

RISULTATI (3a giornata): Feltre – Aosta 2-7; Appiano – VARESE 0-6; Alleghe – Caldaro 0-2.

CLASSIFICA (dopo 3 turni): Caldaro 30; Aosta 26; Feltre 23; VARESE 22; Appiano 13; Alleghe 12.