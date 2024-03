L’Appiano restituisce il poker ai Mastini: la semifinale torna in parità

Poker dei Mastini in gara-1, poker dei Pirati in gara-2. La semifinale di IHL tra Varese e Appiano torna immediatamente in equilibrio dopo il secondo confronto, con un risultato totalmente a favore degli altoatesini che si prendono il lusso di regalare al proprio portiere, Mike Reinalter, uno shutout: 4-0.

Un risultato netto, maturato nonostante un dato significativo: 24 i tiri in porta dei padroni di casa, 28 quelli dei gialloneri lombardi. Come dire: il Varese ci prova, l’Appiano segna, e questo fa un po’ a pugni con quanto si era visto (e detto) fino a ora, e cioè che uno dei pregi della squadra di Czarnecki è quello di avere a disposizione tanti uomini potenzialmente in grado di andare a segno. Ma, evidentemente, questa era la serata della sterilità offensiva e nessuno è riuscito a rompere l’incantesimo.

La partita d’altra parte si è subito indirizzata verso l’Appiano: i Pirati sono partiti forte, hanno segnato con Mäkinen e poi rintuzzato la susseguente sfuriata giallonera con i fratelli Borghi vicini al pareggio. Poi, 10′ dopo la prima marcatura, ecco il raddoppio con disco tirato da Oberrauch e messo beffardamente in porta da una deviazione dell’altro finlandese, Räisänen, anche fortunato nella circostanza.

Il Varese è tornato a premere nel terzo centrale ma ha ottenuto al massimo un palo colto da Erik Mazzacane, con il rumore metallico del disco sul montante che ha strozzato in gola l’urlo di gioia ai tifosi arrivati dalla Città Giardino fin sulla “Strada del Vino” a sostenere i propri beniamini. Inutile anche un tratto a 5 contro 3 (il powerplay stavolta non ha funzionato) mentre Reinalter ci ha messo (giustamente) del suo a respingere gli attacchi gialloneri. E così – passato indenne il secondo drittel – è toccato ancora all’Appiano fare festa.

Di capitan Erlacher la rete a inizio terzo periodo che ha messo in cassaforte il risultato, ancora di Mäkinen il poker a 10′ dalla sirena finale, stavolta in powerplay, a certificare la superiorità gialloblu in questa serata. Il Varese, va detto, non ha smesso di cercare almeno la rete della bandiera ma volontà e convinzione sono andate sfumando anche di fronte a un Reinalter intenzionato a non sporcare il proprio score.

Missione compiuta per il goalie di casa e per i Pirati che anche senza Tombolato e Piechstein (assenti invece M. Cordiano e Raimondi per i gialloneri) sono riusciti a raddrizzare la serie. Semifinale che ora torna all’Acinque Ice Arena: gara 3 andrà in scena giovedì 21 (20,30) e per i Mastini sarà il classico appuntamento da non sbagliare.

APPIANO A.NET – MASTINI VARESE 4-0

(2-0; 0-0; 2-0) MARCATORI: 7.18 Mäkinen (A – Spitaler, Radin), 17.08 Räisänen (A – Oberrauch); 42.43 Erlacher (A – Pardatscher, Critelli), 49.57 Mäkinen (A – Graf, Chizzali) VARESE: Perla (Marinelli); Schina, Näslund, Bertin, Vignoli, Fanelli, E. Mazzacane; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Pietroniro, Majul, Tilaro, T. Cordiano, M. Mazzacane, P. Borghi, Crivellari, Perino. All. Czarnecki.

ARBITRI: Bedana e Benvegnù (Fecchio e Grisenti).

NOTE. Penalità: A 16′, V 14′. Superiorità: A 1-3, V 0-3. Spettatori: 495.

IL PROGRAMMA

Gara1: Varese – Appiano 4-1 (serie: 1-0)

Gara2: Appiano – Varese 4-0 (serie: 1-1)

Gara3 (giovedì 21, 20,30): Varese – Appiano

Ev. Gara4 (sabato 23, 18,00): Appiano – Varese

Ev. Gara5 (martedì 26, 20,30): Varese – Appiano

L’ALTRA SEMIFINALE

Caldaro – Pergine 5-6 SO (serie: 1-1)