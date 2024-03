Mastini beffati sul traguardo: l’Appiano vince gara4 a 33″ dalla fine

La speranza dei Mastini di chiudere la serie di semifinale in quattro gare si spegne sul più bello. Avanti 3-2 a 6′ dalla fine e con la qualificazione a portata di mano, la squadra di Czarnecki è stata atterrata dall’Appiano che ha sfruttato una serie di penalità ai gialloneri e realizzato le reti del definitivo 4-3. L’ultima a 33” dalla sirena conclusiva. Un risultato che rimanda il verdetto alla “bella”, Gara5 in programma martedì sera all’Acinque Ice Arena. Ma senza rete di salvataggio né per l’una né per l’altra contendente.

Una disdetta, perché Vanetti e compagni avevano per ben due volte messo il muso davanti, prima scappando sullo 0-2 prima di metà gara e poi, appunto, trovando con Majul la rete del vantaggio che poteva essere decisivo. E invece, alla fine, ecco il ribaltone con i Pirati che hanno sfruttato al meglio tutte le superiorità numeriche, l’ultima delle quali a 3 contro 5 con i Mastini che – al netto di qualche fischio dubbio – hanno sbavato troppo spesso sul piano della disciplina. Un peccato mortale contro un Appiano che ha segnato tutte le cinque reti con l’uomo in più, con tanto di deragliamento conclusivo di Majul: il messicano si è beccato una penalità partita allo scadere per proteste contro gli arbitri e sarà squalificato per la decisiva Gara5.

PRIMO INGAGGIO

Rispetto alle linee abbondanti di gara3, stavolta Czarnecki deve incassare qualche defezione. Assenti sia Raimondi sia Max Cordiano, il coach svedese mischia un po’ le linee in difesa; più regolare l’attacco dove manca Perino. Sul fronte opposto Marttila conferma Reinalter in porta ai danni di Paller e deve ancora fare a meno di Piechenstein. Tifosi gialloneri in buon numero sulle tribune dello stadio altoatesino.

LA PARTITA

I – Primo periodo a reti bianche e con squadre disciplinate. Varese meglio in avvio nel giocare il disco, nell’occupare gli spazi e nel tenere lontani dalla gabbia di Perla i pericoli avversari. Dall’altra parte subito bene Reinalter ma lo 0-0 è tutto sommato un parziale giusto.

II – Lo scatto, secco, i Mastini lo piazzano nella prima metà del secondo drittel: prima Pietroniro sfrutta una doppia superiorità numerica per infilare il disco del vantaggio. Poi, addirittura, Tilaro riceve un passaggio di Schina e in contropiede fa secco Reinalter in situazione di shorthand. Apoteosi per le decine di tifosi varesini in tribuna, ma i Pirati non sono assolutamente morti. Iniziano a fioccare le penalità (5′ a testa per Rottensteiner e Michael Mazzacane) con i gialloneri che prima subiscono la rete di Erlacher e poi, rimasti in tre, vengono puniti da Graf per il 2-2.

III – Si gioca spesso con gli special team e quando il Varese ha l’uomo in più non sbaglia: Majul riceve e scarica in porta a mezza altezza per il 3-2 giallonero. Mancano 17′ ma il vantaggio sembra reggere perché Vanetti e soci governano bene la partita per lunghi tratti. Si entra nei 6′ finali e qui Vignoli viene punito, un po’ fiscalmente, con 2′: l’Appiano non perdona e il solito Maekinen firma il pareggio. Tensione e fiato sospeso negli ultimi giri di lancette, però sia E. Mazzacane sia Schina finiscono in panca puniti regalando una ghiottissima occasione ai padroni di casa. I tre della difesa giallonera reggono per un minuto e mezzo ma a 33” dalla fine Radin trova il corridoio giusto per battere Perla. L’ultimo assalto, disperato, è sulla stecca di Näslund ma il disco si infrange sulla maschera di Reinalter strozzando in gola l’ultimo grido di speranza giallonera.