I Mastini devono ritrovare il gol per battere l’Appiano in gara 3

Si riparte in parità, ma con una serie più breve da giocare. 1 a 1, disco al centro e da qui in avanti andrà in finale la squadra che vincerà due partite. Questa sera – martedì 21, ore 20,30 – l’Acinque Ice Arena riapre i battenti per ospitare il terzo incontro tra i Mastini e l’Appiano dopo il botta e risposta dei primi due confronti. 4-1 giallonero a Varese, 4-0 dei Pirates in Alto Adige.

Una situazione che poteva essere ipotizzata alla vigilia perché, lo avevamo detto in sede di presentazione della serie, in questa stagione i confronti diretti sono stati quasi sempre giocati sul filo dell’equilibrio. E anche nei due match di semifinale, i punteggi larghi nascondono andamenti molto meno netti. (foto in alto: Edoardo Raimondi)

Per indirizzare la partita verso la propria parte, ai gialloneri serve innanzitutto una cosa: segnare. Banale dirlo, ma i dati di Gara2 sono implacabili: 28 tiri a vuoto (4 gol su 24 per l’Appiano) e 0 su 3 nel powerplay sono numeri che non si devono ripetere, specie sul ghiaccio amico. A proposito di superiorità e inferiorità numeriche, i Mastini si stanno difendendo bene con l’uomo in meno ma non sfruttano il vantaggio sul ghiaccio: appena 6 gol su 34 possibilità per Vanetti e compagni nei playoff, 0 su 6 nelle semifinali. Con l’Appiano che nei playoff è stato il miglior “distruttore” di gioco avversario a 4 contro 5, appena due gol concessi (ai fratelli Vinatzer dell’Alleghe) su 26 inferiorità numeriche.

L’altra arma da ritrovare, per l’HCMV, è quella della freschezza: martedì probabilmente la squadra ha parzialmente pagato il viaggio (cosa che può accadere a tutte le squadre: ricordiamo che i giocatori non sono professionisti, a parte gli stranieri) e qualche assenza. Stavolta Czarnecki avrà tutti gli uomini a disposizione, linee complete e molte soluzioni; sul fronte opposto Marttila recupera Tombolato (squalifica scontata) ma è sempre senza Stefano Piechenstein. Al PalAlbani fischieranno Virta e Lega assistiti da Magliano e Petrov.

IL PROGRAMMA

Gara1: Varese – Appiano 4-1 (serie: 1-0)

Gara2: Appiano – Varese 4-0 (serie: 1-1)

Gara3 (giovedì 21, 20,30): Varese – Appiano

Ev. Gara4 (sabato 23, 18,00): Appiano – Varese

Ev. Gara5 (martedì 26, 20,30): Varese – Appiano

L’ALTRA SEMIFINALE

20,30: Pergine – Caldaro (serie: 1-1)