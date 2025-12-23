Varese News

Sport

I Mastini si svegliano tardi. Appiano vince e spinge Varese al quarto posto

I Pirati fermano i gialloneri (5-4) che pagano un avvio shock quattro gol subiti in otto minuti. Poi la squadra di Da Rin risale e Borghi sfiora l'incredibile pareggio a 9" dalla fine. Valpe KO, varesini saldamente in "zona Final Four"

Hockey: le foto dei Mastini Varese contro Fassa

Niente da fare per i Mastini ad Appiano. Varese parte male, anzi malissimo, incassando quattro gol in soli otto minuti intervallati da una rete di Maekinen, con i Pirati che, per tutto il primo periodo, entrano nel terzo difensivo giallonero come un coltello caldo nel burro. Male la difesa, molle e poco reattiva, e con palesi imprecisioni in termini di impostazione in fase di uscita. Due le responsabilità dirette sui gol di Filippo Matonti, stasera non al meglio. La vince meritatamente Appiano (5-4: rimonta sfiorata) che supera in classifica Varese, sceso così al quarto posto. Di buono, nella serata, c’è però la frenata della Valpe che tiene i gialloneri i ampio vantaggio per quanto riguarda la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

IL MATCH
.
Partita iniziata molto male, con Varese che “scende dal pullman” a metà del primo periodo, momento in cui i Mastini provano a raddrizzare la gara partendo però da un passivo pesante, 4-1 con quattro marcatori differenti. Coach Da Rin prova a modificare assetto e linee, ma Appiano contiene bene la reazione giallonera. Resistenza altoatesina spezzata da Marcello Borghi, che a 18.17 mette nel sacco un gol importantissimo, con i Mastini che sul 4-2 sembrano riuscire a mettere sul ghiaccio gioco e grinta necessari per ribaltare il risultato.

Appiano accusa il colpo, rendendosi spigoloso, e consentendo ai gialloneri di giocare con l’uomo in più di movimento per due volte, occasioni in superiorità, manco a dirlo, gettate alle spine. Questo power play proprio non va. Manca in maniera palese un’idea di gioco con l’uomo in più, una situazione questa che in gare importanti fanno la differenza.

I Pirati riescono così a contenere la reazione rabbiosa dei Mastini, riprendendo in mano le redini del gioco e andando a segno con Williamson, per la rete numero cinque dei padroni di casa. Gialloneri che non demordono, spingendo davvero tanto, e realizzando con Bastille bravo a crearsi un’occasione e mettere nel sacco il disco del 5 a 3.

Sull’onda dell’entusiasmo Varese sembra aver ritrovato il gioco, producendo due belle azioni offensive, ma è tardi. Nel finale ancora emozioni giallonere, con Perino che segna il gol del 5-4. E a 9″ dalla fine Marcello Borghi ha l’occasione per pareggiare, ma in uno contro zero non riesce ad alzare il disco, a portiere praticamente battuto per la disperazione della panchina giallonera.

La vince, meritatamente, Appiano, che supera in classifica Varese ora quarto. Mastini che -come detto in avvio – ringraziano Aosta che ha la meglio su Valpellice e Feltre che supera Alleghe, risultati che tengono distante il quinto posto e compatto il trio alle spalle di un Caldaro tornato a vincere dopo lo stop con i gialloneri.

APPIANO PIRATES – HCMV MASTINI VARESE 5 – 4
(4-2; 1-1; 0-1)

RETI: 2’45” Partdatscher (A – Amici, Rottensteiner), 3’40” Zublasing (A – Graf, Morandell), 6’02” Maekinen (V Bastille, Schina), 7’29” Roach (A – Castlunger, Messner), 8’26” Morandell (A – Steiner, Roach), 18’17” M. Borghi (V – M. Mazzacane); 27’02” Williamson (A – Spitaler), 35’09” Bastille (V – Terzago); 56’26” Perino (V).

APPIANO: Reinalter (Paller); Radin, Roach, Zublasing, Dellagiacoma, Oberrauch, Spitaler, Galvan, Chizzali; Eruzione, Williamson, Messner, Castlunger, Graf, Morandell, Rottensteiner, Pardatscher, Amici, Zanvettor, Steiner, Engl. All. Mac Gregor.
VARESE: F. Matonti (Pisarenko); Schina, Re, Maekinen, Crivellari, Bertin, M. Matonti, E. Mazzacane; M. Borghi, M. Mazzacane, Tilaro, Bastille, Terzago, Perino, Ghiglione, P. Borghi, Venturi, Fornasetti, Peterson, Crivellari. All. Da Rin.
ARBITRI: Bedana, Egger (Dell’Amico, De Pol).
NOTE. Penalità: A 12′, V 10′. Superiorità: A 0-4, V 1-5. Spettatori: 720.

IHL (19a giornata)
PROGRAMMA: Pergine – Valdifiemme 8-0; Appiano – VARESE 5-4; Aosta – Valpellice 6-3; Dobbiaco – Bressanone 4-3; Feltre – Alleghe 5-4 OT; Caldaro – Fassa 9-3.
CLASSIFICA: Caldaro 47; Alleghe 40; Appiano 37; VARESE 36 || Aosta, Valpellice 30; Fassa, Pergine 25; Bressanone 20; Valdifiemme 19; Feltre 18; Dobbiaco 15.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 23 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.