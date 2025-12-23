I Mastini si svegliano tardi. Appiano vince e spinge Varese al quarto posto

Niente da fare per i Mastini ad Appiano. Varese parte male, anzi malissimo, incassando quattro gol in soli otto minuti intervallati da una rete di Maekinen, con i Pirati che, per tutto il primo periodo, entrano nel terzo difensivo giallonero come un coltello caldo nel burro. Male la difesa, molle e poco reattiva, e con palesi imprecisioni in termini di impostazione in fase di uscita. Due le responsabilità dirette sui gol di Filippo Matonti, stasera non al meglio. La vince meritatamente Appiano (5-4: rimonta sfiorata) che supera in classifica Varese, sceso così al quarto posto. Di buono, nella serata, c’è però la frenata della Valpe che tiene i gialloneri i ampio vantaggio per quanto riguarda la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

IL MATCH

Partita iniziata molto male, con Varese che “scende dal pullman” a metà del primo periodo, momento in cui i Mastini provano a raddrizzare la gara partendo però da un passivo pesante, 4-1 con quattro marcatori differenti. Coach Da Rin prova a modificare assetto e linee, ma Appiano contiene bene la reazione giallonera. Resistenza altoatesina spezzata da Marcello Borghi, che a 18.17 mette nel sacco un gol importantissimo, con i Mastini che sul 4-2 sembrano riuscire a mettere sul ghiaccio gioco e grinta necessari per ribaltare il risultato.

Appiano accusa il colpo, rendendosi spigoloso, e consentendo ai gialloneri di giocare con l’uomo in più di movimento per due volte, occasioni in superiorità, manco a dirlo, gettate alle spine. Questo power play proprio non va. Manca in maniera palese un’idea di gioco con l’uomo in più, una situazione questa che in gare importanti fanno la differenza.

I Pirati riescono così a contenere la reazione rabbiosa dei Mastini, riprendendo in mano le redini del gioco e andando a segno con Williamson, per la rete numero cinque dei padroni di casa. Gialloneri che non demordono, spingendo davvero tanto, e realizzando con Bastille bravo a crearsi un’occasione e mettere nel sacco il disco del 5 a 3.

Sull’onda dell’entusiasmo Varese sembra aver ritrovato il gioco, producendo due belle azioni offensive, ma è tardi. Nel finale ancora emozioni giallonere, con Perino che segna il gol del 5-4. E a 9″ dalla fine Marcello Borghi ha l’occasione per pareggiare, ma in uno contro zero non riesce ad alzare il disco, a portiere praticamente battuto per la disperazione della panchina giallonera.

La vince, meritatamente, Appiano, che supera in classifica Varese ora quarto. Mastini che -come detto in avvio – ringraziano Aosta che ha la meglio su Valpellice e Feltre che supera Alleghe, risultati che tengono distante il quinto posto e compatto il trio alle spalle di un Caldaro tornato a vincere dopo lo stop con i gialloneri.

APPIANO PIRATES – HCMV MASTINI VARESE 5 – 4

(4-2; 1-1; 0-1)

RETI: 2’45” Partdatscher (A – Amici, Rottensteiner), 3’40” Zublasing (A – Graf, Morandell), 6’02” Maekinen (V Bastille, Schina), 7’29” Roach (A – Castlunger, Messner), 8’26” Morandell (A – Steiner, Roach), 18’17” M. Borghi (V – M. Mazzacane); 27’02” Williamson (A – Spitaler), 35’09” Bastille (V – Terzago); 56’26” Perino (V).

APPIANO: Reinalter (Paller); Radin, Roach, Zublasing, Dellagiacoma, Oberrauch, Spitaler, Galvan, Chizzali; Eruzione, Williamson, Messner, Castlunger, Graf, Morandell, Rottensteiner, Pardatscher, Amici, Zanvettor, Steiner, Engl. All. Mac Gregor.

VARESE: F. Matonti (Pisarenko); Schina, Re, Maekinen, Crivellari, Bertin, M. Matonti, E. Mazzacane; M. Borghi, M. Mazzacane, Tilaro, Bastille, Terzago, Perino, Ghiglione, P. Borghi, Venturi, Fornasetti, Peterson, Crivellari. All. Da Rin.

ARBITRI: Bedana, Egger (Dell’Amico, De Pol).

NOTE. Penalità: A 12′, V 10′. Superiorità: A 0-4, V 1-5. Spettatori: 720.

IHL (19a giornata)

PROGRAMMA: Pergine – Valdifiemme 8-0; Appiano – VARESE 5-4; Aosta – Valpellice 6-3; Dobbiaco – Bressanone 4-3; Feltre – Alleghe 5-4 OT; Caldaro – Fassa 9-3.

CLASSIFICA: Caldaro 47; Alleghe 40; Appiano 37; VARESE 36 || Aosta, Valpellice 30; Fassa, Pergine 25; Bressanone 20; Valdifiemme 19; Feltre 18; Dobbiaco 15.