Neve su tutto il Varesotto, attenzione alla viabilità

Annunciata nelle scorse ore, alla fine è arrivata. È la neve che nel primo pomeriggio ha iniziato a cadere su tutto il varesotto. La perturbazione comunque dovrebbe passare abbastanza velocemente e già venerdì dovrebbe tornare il sole.

Al momento non si segnalano problemi legati alla viabilità. Solo in A8 c’è stato un incidente intorno alle 15 che ha causato fino a tre chilometri di coda tra Castronno e Cavaria, fatto non direttamente collegato alle condizioni meteo.

Nel frattempo si inizia ad attrezzarsi per evitare disagi. A Varese, ad esempio, è partito il piano neve che prevede lo spargimento di circa 20 tonnellate di sale su 200 chilometri in tutta la città. Anche le ferrovie non stanno a guardare la neve cadere. Rfi ha infatti annunciato l’avvio del piano aziendale per limitare i disagi delle neve, protocollo che prevede il lavoro di 200 persone tra tecnici e operatori (LEGGI QUI)

Le previsioni del centro geofisico prealpino annunciano che “il limite neve inizialmente attorno a 400-500 metri sarà in progressivo abbassamento verso sera con a tratti neve o piogge miste a neve fin sulla pianura in Piemonte e Lombardia occidentale”. La neve cadrà fino a tarda notte e giovedì mattina dovrebbe far capolino il sole.

(articolo aggiornato alle 17.40)